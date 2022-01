Det var i april mannen i 50-åra satte seg i bilen med promille.

Med seg hadde han sin åtte måneder gamle baby. Barnet satt i passasjersetet ved siden av faren.

Kjøreturen endte med at bilen skar ut av veien. Mannen ble sterkt kvestet, men barnet ble til alt hell ikke alvorlig skadd.

Mistet kontrollen

Kjøreturen endte også med rettssak og dom.

Ifølge dommen i Østre Innlandet Tingrett ga sjåføren ekstra gass på bilen.

Han mistet kontrollen, og kjørte inn i et tre på motsatt side av vegen.

ENDTE I ET TRE: her på denne vegen kjørte tiltalte med barnet på åtte måneder i passasjersetet. Mannen mistet kontrollen og havnet utfor vegen og inn i et tre. Foto: Politiet

Mannen hadde to og en halv time etter ulykka en promille på mellom 0,27 og 0,32.

«Det er dermed ingen tvil om at tiltalte har kjørt i ruspåvirket tilstand. Han har i det minste utvist uaktsomhet,da han valgte å kjøre bil uten å forsikre seg om at alkoholen var ute av blodet", heter det i dommen.

Ikke godt nok sikret

Østre Innlandet tingrett slår fast at «barnet satt i passasjersetet uten tilstrekkelig sikring. Barnet satt ikke i barnesetet og bilbelte var ikke benyttet korrekt".

Faren er dømt til betinga fengsel i 45 dager og med en prøvetid på to år.

Han må også betale ei bot på 15 000 kroner.

Barnefaren er også fradømt retten til kjøre bil i ni måneder.

Østre Innlandet tingrett skriver at det var « foretatt endringer på motoreffekt, bremser og hjuloppheng uten at endringen var godkjent av Statens vegvesen".

Tiltalte selv sa i retten at bilen ikke hadde høyere motoreffekt enn det som står i vognkortet.

STORE SKADER: det ble store skader på bilen og blant annet ble frontruta knust i møtet med trestammen. Bildet er tatt innenfra. Foto: Politiet

Kunne endt fatalt

–Dette kunne gått virkelig galt også for barnet, slik det her var plassert i framsetet i bilen, sier regionleder i Trygg Trafikk i Innlandet, Marianne Mittet Solbraa.

I følge Trygg Trafikk bør barn som er lavere enn 140 cm som sitter forovervendt heller ikke sitte i forsete med airbag.

ALVORLIG; kjøreturen med dette barnet i forsetet kunne endt langt mer alvorlig, sier regionleder i Trygg Trafikk i Innlandet, Marianne Mittet Solbraa. Foto: Knut Røsrud

Trygg Trafikk har en omfattende veiledning for plassering av barn i bil.

Trygg Trafikk jobber blant annet med ansatte i barnehager og hva de skal gjøre, dersom foresatte kommer kjørende i rus til barnehagen med barn i bil.

-Dette er viktig arbeid i kampen mot kjøring i rus med barn i bil, sier Mittet Solbraa.

Færre tatt for ruskjøring

Tall fra politiet i Innlandet viser at i 2021 ble 523 bilførere anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirka tilstand i dette fylket.

Det er en nedgang fra 584 sjåfører i 2020.

Da koronaen slo til, gikk det ut en instruks i politiet om at det bare skulle tas prøver i de tilfeller det var mistanke om kjøring i rus.

-Det kan være forklaring på nedgangen i antall anmeldelser i slike saker, sier politioverbetjent Robert Bjørklund i politiet i Innlandet.

Tall for hele landet viser at fra januar til november i 2021 ble 8777 sjåfører anmeldt for kjøring i rus.

I hele 2020 ble det anmeldt 10224 sjåfører for samme forhold.

Anker saken

-Vi mener dommen er for streng, både hva angår lengden på den betingede fengselsstraffen samt tapstiden av førerretten. Min klient har inngitt anke i dag, sier mannens forsvarer, advokat Eline Marie Thalberg Andersson.

VURDERER ANKE: advokat Eline Marie Thalberg Andersson forsvarer faren. Hun sier de vurderer å anke over straffeutmålingen i saken.

Dommeren i tingretten skriver i dommen at det er lite sammenlignbar praksis på dette området.

Østre Innlandet tingrett var delt i spørsmålet om hvor lenge mannen skulle mistet retten til å kjøre bil.

Flertallet mente at mannen måtte miste førerkortet i ni måneder.

Et mindretall mente at han måtte være uten førerkortet i seks måneder.

Forsvareren sier saken har vært en stor belastning for mannen.

-Min klient påpeker at saken har tatt lang tid og at det har vært en påkjenning særlig med tanke på hans familie, barna og den lille bygda familien bor i, sier advokat Thalberg Andersson.

Hun legger til at det også er et veldig viktig poeng at barnet var sikret med bilbelte og ikke ble skadd.

Politifullmektig Vibeke Stolp Ekeland var aktor i saken.

Hun skriver i en e-post til NRK at politiet foreløpig ikke har mottatt anke i saken og vil derfor ikke kommentere dette, før en eventuell anke er kommet inn og hun har fått lest den.