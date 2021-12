Møtte lastebil i samme kjørefelt: – De verste sekundene i mitt liv

– Du vet aldri hva som er bak neste sving, sier mannen om det som møtte han på riksveg 3 i Stor-Elvdal i høst.

En lastebil kom rett mot bilen hans der hans gravide samboer og deres tre år gamle datter satt.

Sjåføren av lastebilen mistet førerkortet etter denne forbikjøringa. Du trenger javascript for å se video. Sjåføren av lastebilen mistet førerkortet etter denne forbikjøringa.

Videoen ble brukt som bevis av politiet da saken var oppe i Østre Innlandet tingrett. Sjåføren ble denne uka dømt til 18 dager betinget fengsel og får ikke kjøre bil på et år.

Retten legger vekt på at forbikjøringen kunne ha endt med en svært alvorlig ulykke.

Lastebilsjåføren erkjente ikke straffskyld da saken var oppe i retten. Sjåføren har forklart at personbilen foran kjørte saktere enn tillatt fartsgrense som var 80 km/t.

Et mareritt

Familiefaren ønsker ikke å stille opp med navn og bilde. Han prøver å legge hendelsen bak seg.

Han forteller om en helt vanlig kjøretur nordover på riksveg 3 i Østerdalen. Ved en sving i Stai i Stor-Elvdal ser han plutselig en lastebil komme mot bilen han og familien sitter i.

– Lastebilen har startet en forbikjøring og kommer mot oss i stor fart, uten tegn til å bremse, forteller han.

Han skjønner han må gjøre noe fort for å unngå å kollidere med lastebilen. Men på høyre side er det autovern.

– Alt går så fort, jeg rekker ikke å reflektere så mye, forteller han.

Han velger å vrenge bilen til venstre mot et jordet. Det ble redningen for familien.

Heldigvis for familien var det ingen hindringer på jordet som de kolliderte med, og bilen tippa ikke rundt.

Den skled ned på jordet, og inne i bilen satt alle tre helt uskadde. De slapp til og med unna uten materielle skader på bilen.

– Jeg har jo tenkt mye på hva som kunne skjedd. Det setter livet i perspektiv, sier han.

Han mener det er riktig at sjåføren har fått en reaksjon, men vil ikke si noe om dommen.

Det er ofte alvorlige ulykker på riksveg 3: Sjåfør omkom etter ulykke på Tynset

Flaks forhindret at det ble dødsulykke

Politiadvokat Henning Klauseie mener det er snarrådigheten til familiefaren som hindret dette fra å bli en dødsulykke. Han mener det er ren flaks at det gikk så bra som det gjorde.

– Det er nettopp i slike situasjoner vi får dødsulykker, sier han.

Han viser til at forbikjøringen skjer på en strekning der sikten er dårlig.

– Kjører man et vogntog trenger man både bedre sikt og lengre distanse for å kjøre forbi enn en personbil, sier han.

KUNNE BLITT DØDSULYKKE: Politiadvokat ved Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, sier videoen viser at dette fort kunne blitt en dødsulykke. Foto: Knut Røsrud / NRK

Video fra dashbord-kamera i både lastebilen og bilen som kjørte bak personbilen ble brukt i rettssaken.

– Film er vesentlig mer illustrerende enn vitneforklaringer, sier Klauseie.

Han mener det gjør det enklere å belyse en sak på en god måte. Og det blir enklere for retten å se hvordan det faktisk foregikk.

Anmeldte vogntogsjåfør etter nestenulykke: Her er Trym (23) sekundet unna å bli meid ned av utenlandsk vogntog

Ble hindret av bilen foran

Lastebilsjåføren forklarte at hun ønsket å kjøre forbi bilen foran seg, fordi den kjørte saktere enn tillatt fartsgrense som var 80 km/t.

Da hun prøvde å kjøre forbi, gasset personbilen på slik at hun måtte legge seg bak igjen.

Hun prøvde på nytt i en forbikjøring i en svak sving.

Hun så personbilen komme i motsatt kjørebane, men trodde hun skulle rekke å kjøre forbi. Hennes forklaring er at personbilen hun prøvde å kjøre forbi økte farten igjen slik at hun ikke kom forbi.

I retten forklarte hun at hun i ettertid har tenkt at hun ikke skulle ha foretatt forbikjøringa, og heller tatt en pause og venta på at personbilen hadde kjørt unna.

Hun har anmeldt sjåføren av personbilen for uaktsom kjøring.

VURDERER ANKE: Advokat Christian Arnkværn er sjåførens forsvarer. Hun mener personbilen som kjørte foran henne bidro til nestenulykka. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Hun mener sjåføren av personbilen hun skulle kjøre forbi burde bremset opp i stedet for å øke farten, sier hennes forsvarer Christian Arnkværn.

Hun har ikke tatt stilling til om hun anker dommen som vil føre til et yrkesforbud for henne i et år.

Retten mener at selv om andre opptrer galt i trafikken så har man fortsatt plikt til å kjøre varsomt og aktsomt selv.