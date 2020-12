Vraket luksusbilen sin og kjørte i fylla til politistasjonen

Noen kjøreturer går virkelig dårlig.

En mann i 40-årene fant ut at han skulle ta med bilen til en fest i Stavanger sentrum.

Festen ble av det fuktige slaget.

Advokat Odd Rune Torstrup forsvarer mannen som er dømt etter en bilkjøring av det dyre slaget. Foto: Anders Fehn / NRK

Nå må vi hoppe litt fram i historien:Tidlig neste morgen ble mannen vekket på sitt eget soverom av to polititjenestemenn.

Ifølge politiet var han da «svært beruset, snakket snøvlete, hadde røde øyne og vekslet mellom å snakke norsk, engelsk og dansk».

Da han ble spurt om han hadde kjørt luksusbilen sin natten i forveien svarte han nei, og sa at noen måtte ha lånt den. Men han ante ikke hvem. Han ville heller ikke si hva han hadde gjort natten i forveien.

I et seinere politiavhør sa han at han hadde latt bilen bli værende i byen og tatt taxi hjem.

Mannen hadde to nøkler til bilen, men ingen av dem var borte. Han fant begge nøklene som han viste til politiet.

Den berusede bedriftslederen ble da tatt med til legevakten. En blodprøve viste en promille på 1,76. Deretter fikk mannen dra hjem.

Humpete hjemtur

Men hva hadde egentlig skjedd fire-fem timer tidligere?

Flere bilister reagerte på at denne spesielle luksusbilen kjørte oppå midtrabatten og kolliderte med flere skilt på Madlaveien, en av hovedinnfartsårene til Stavanger sentrum.

Seinere så andre vitner den samme bilen på veien med diverse bildeler strødd etter seg i veibanen, blant annet deler av bilskjermer.

Noen så også at airbagene var utløst, men at den mannlige bilføreren fortsatte å kjøre.

Til alt hell kom ingen personer til skade under den ville kjøreturen.

En politipatrulje klarte å følge sporene etter bilen, med stadig nye bildeler og nedkjørte skilt.

Til slutt fant de en vraket bil etterlatt ved en hekk, og et bilskilt liggende i veibanen. Registreringsnummeret på skiltet førte dem til bilens eier. Bilen var etterlatt ikke langt fra boligen hans.

I fylla til politiet

Etter at mannen hadde vært på legevakten sammen med politiet ble han sluppet fri, og dro hjem.

Siden han mente det var en annen person som hadde kjørt bilen om natten, dro han etter noen timer tilbake til politiet for å få mer klarhet i alt som hadde skjedd.

Siden luksusbilen var vraket, kjørte han nå en av sine andre biler til politiet – også denne av det dyre slaget.

På politistasjonen ble mannen nok en gang mistenkt for ruspåvirket kjøring. Dermed ble han tatt med til legevakten for andre gang.

Der ble det konstatert at han fortsatt hadde straffbar promille. En sakkyndig rapport konkluderer med en promillekonsentrasjon på minst 0,93 under kjøreturen til politistasjonen.

Ikke trodd av retten

Stavanger tingrett tror ikke på mannens forklaring om at noen hadde stjålet bilen. I dommen slås det fast at det må ha vært han selv som kjørte bilen hjem i fylla.

Dommerne viser til en forklaring fra teknisk sjef i det aktuelle bilselskapet som sier at biltypen bare kan kjøres hvis det ligger en elektronisk nøkkel i bilen, eller en digital kopi av denne.

«Det fremstår helt usannsynlig at noen om natten har oppsøkt tiltalte inne på utestedet med medbrakt teknisk utstyr for å kopiere nøkkelen», heter det i dommen.

Forsikringsselskapet dekket først reparasjonskostnadene på 412.600 kroner.

Da selskapet ble klar over at bileieren var tiltalt for å ha kjørt bilen selv, og i ruspåvirket tilstand, krevde de regress på forsikringsoppgjøret. Dette fikk selskapet rettens medhold i.

Mannen ble derfor også dømt for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse.

Straffen ble fengsel i seks måneder, bot på 40.000 kroner, og tap av førerkort i tre år.

Advokat Odd Rune Torstrup som forsvarer den domfelte sier til NRK at han er uenig i bevisvurderingen.

– Vi kommer til å anke over skyldspørsmålet, sier han.