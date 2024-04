– En person hadde truet med å bruke en kniv, var meldingen politiet fikk, forteller operasjonsleder Øyvind Bakken til NRK.

En person er påført lettere skader, sier han videre.

– En er også pågrepet og mistenkt for dette forholdet.

Det er to involverte, sier han.

– Vi har ikke fått opplysninger om at det er brukt kniv for å skade per nå, men etterforskningen vil vise hva som har skjedd, sier Bakken.

Ingen alvorlig skadet

Politiet har ingen opplysninger om det var flere til stede, men det er kontroll på de involverte.

– Det er ingen personer som er alvorlig skadet.

Politiet er i området fortsatt.

Det var GD som først omtalte hendelsen, som skriver at to politibiler og en ambulanse rykket til skolen.