TILTAK FOR BARNEFAMILIER: En av gladnyhetene til familien Tron Kampen da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i høst, var at det kan bli 2000 kr mindre i barnehageutgifter neste høst. Men trøsten er mager for familien som erfarer at pengene likevel forsvinner i nødvendige varer.

Foto: Alexander Nordby / NRK