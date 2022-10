– Jeg hadde aldri trodd den skulle være så gammel, sier tiåringen fra Flisa om det spesielle funnet.

I august var han og faren Mathis Briskerud ute på Glomma med båt for å bade, og fant seg en sandbank midt i elva.

– Da fikk jeg se noe ligna på ei rot i sanden, sier han.

Erik syntes det var rart at ei rot skulle ligge helt alene i sanden, så han bestemte seg for å ta en nærmere kikk.

– Jeg gikk og plukket den opp, og fant etter hvert ut at det ikke var ei rot.

Tregjenstanden var innklint i sand, så han og faren bestemte seg for å skylle av all sanden for å se hva det egentlig var.

– Da vi hadde fått vekk all sanden så det ut som en bolle, sier han.

Det skulle vise å ikke være en hvilken som helst bolle, men en av de mest spesielle bolle-funnene i Norge noensinne.

GLAD: Arkeolog Mildri Een Eide er glad for at Erik Briskerud og faren Mathis Briskerud bestemte seg for å ta med trebollen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

1000 år gammel bolle

Faren trodde kanskje treverket var blitt slipt av sanden i Glomma, men sønnen var optimist.

– Hvordan var du sikker på at det ikke var noe treskrot du bare kunne kasta videre?

– Jeg så det var blitt brukt et slags verktøy på den, for det var så fine kanter i bollen, sier den oppmerksomme tiåringen.

HELT SPESIELL: Med tanke på alder og tilstand, er denne trebollen mest sannsynlig den eneste av sitt slag. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

De fikk sendt den til Innlandet fylkeskommune, som deretter tok en bitte liten bit av bollen som de sendte videre til i Florida i USA for datering.

Svaret kom for bare noen dager siden: Rota i sanden viste seg å være en mellom 800–1000 år gammel trebolle som stammer fra senere vikingtid.

– Jeg synes det er veldig kult. Jeg trodde ikke at den var helt fra vikingtida. Ganske fantastisk at den er så gammel, sier Briskerud.

– Helt spesielt funn

– Det er nesten vanskelig å forklare hvor spesielt dette funnet er, sier arkeolog hos Innlandet fylkeskommune Mildri Een Eide.

Det er tidligere funnet enkelte treboller i Norge fra vikingtiden, men de er ofte bare i små biter eller fragmenter.

– Så denne er helt spesiell. Med tanke på alderen, så vet vi ikke om noen andre funn av dette slaget i Norge, sier hun.

GROV: Det at bollen er grovt skåret ut kan tyde på at den har tilhørt helt vanlige vikingtidsmennesker. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi tror mest sannsynlig at den er laget av en rirkule, eller en treknute som finnes på mange trær, og hulet ut.

– Vi måtte klype oss i armen et par ganger. Vi tippa 1700-tallet, men den viste seg å være mye eldre.

Hun forklarer at bollen også er spesiell fordi den er grovt skåret ut, noe som kan tyde på at den ikke stammer fra de rikeste eller mektigste.

– Det er sjelden man finner gjenstander som har tilhørt vanlige vikingtidsmennesker. Dette er ingen prydgjenstand, sier Een Eide.

Nå skal bollen sendes videre til Kulturhistorisk museum i Oslo, som skal ta vare på den for ettertiden.

Sanden har tatt vare på bollen

Grunnen til at bollen er såpass godt bevart er mest sannsynlig på grunn av sanden.

– I sanden i Glomma er det ganske lite oksygen, så den har ligget trygt og godt i sanden. Litt som et myrlik.

Men hvordan den har havnet der, vet man ikke.

– Glomma kan ha sett annerledes ut, eller den kan ha kommet med strømmen.

PASSET PÅ: Arkeolog Een Eide lover ti år gamle Erik at kulturhistorisk museum i Oslo skal passe godt på bollen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Hun tror sannsynligheten er liten for å finne mer i sandbanken. I tillegg er det utfordrende å grave i vann.

– Så det blir nok ikke det med det første.

Hun roser ti år gamle Erik for at han skjønte at dette var noe spesielt.

– Så vi skylder han en stor takk, sier Een Eide.