– Jeg hadde ikke ringt en arkeolog. Jeg hadde hatt det på rommet mitt.

7 år gamle Jenny sitter ved et bord hos Innlandet fylkeskommune sammen med sin bror Even (10) og far Hjalmar Rogne.

Hun ser med store øyne på det rustne sverdet som ligger godt bevart på papiret.

– Det er kult at det er fra middelalderen, så er det kult at pappaen min har funnet et sverd. Jeg tror ikke det har blitt brukt til noe annet enn å krige, men kanskje det har blitt brukt til pynt, sier hun.

Far Hjalmar Rogne har nemlig funnet sverdet. I forbindelse med nydyrking på gården på Biristrand ble det i fjor høst kjørt en bulldoser for å få vekk tuer og vegetasjon.

Men da Rogne skulle gå over området nylig, skjedde noe usedvanlig.

– Jeg sparket rett og slett borti det, og så med en gang at det var et sverd, forteller bonden.

Han så umiddelbart at det var svært gammelt.

Arkeolog: – Sjeldent

Sverdet var relativt godt bevart. Skjeftet var i god stand. Det tyder på at det har ligget et godt stykke nede i bakken, mens tuppen og deler av sverdbladet hadde rustet av.

Bonde Rogne syns det er gøy å ha funnet noe slikt. Han har aldri før kommet over noe liknende.

– Det viser jo at det har vært folk her før oss, smiler han.

PÅ TOMTA: Bonde Hjalmar Rogne sammen med barna Even (10) og Jenny (7) på eiendommen sin, hvor han kom over sverdet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Rogne har erfaring fra mange år i anleggsbransjen, og vet at slikt skal meldes fra om.

– Arkeologene i fylkeskommunen var interessert, og kom for å se på det. De har fulgt opp bra, sier han.

Og det viser seg at det var et sjeldent sverd Rogne kom over. Arkeologene i Innlandet fylkeskommune har foreløpig datert sverdet til 1200-1300-tallet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge arkeolog Kjetil Skare er det funnet rundt 3500 sverd fra vikingtiden. Da var det vanlig at sverd ble med i graven.

Den skikken forsvant med kristning og middelalder. Dermed finnes det langt færre sverd fra middelalderen.

Arkeologen hadde aldri holdt et sverd fra middelalderen i hendene før nå.

– Dette er sjeldent. Jeg har ikke funnet ut hvor mange sverd som er funnet fra middelalderen, men det er langt færre, sier Skare.

UVANLIG: Arkeolog Kjetil Skare sier sverdet er sjeldent. – Det er ikke vanlig med sverd fra middelalder, sier han. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Kostbare våpen

Hanne Lovise Aannestad jobber som arkeolog og har ansvar for de arkeologiske samlingene ved Kulturhistorisk museum.

Hun har jobbet mye med sverd, spesielt fra vikingtiden. Det er et relativt sjelden funn som er gjort på Biristrand, mener også Aannestad.

– Jeg vil si at det er ganske sjeldent.

Hun anslår at de på Kulturhistorisk museum har i underkant av hundre sverd fra middelalderen. Til sammenligning har de 1700 sverd fra vikingtida.

SJELDEN FUNN: Hanne Lovise Aannestad, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, mener funnet er sjelden. Foto: William Jobling / NRK

Det er flere årsaker til at slike funn er sjeldne. Blant årsakene er det at man i middelalderen sluttet å legge våpen med i graven.

I tillegg var sverd verdifulle og dyre å produsere. Derfor skal det ikke ha vært vanlig å miste sverd. Og sverd som eventuelt knakk ble gjerne gjenbrukt, og ikke kastet.

– Jernet var kostbart. Det krever en del jern for å lage et sverd, så sannsynligvis har man smidd om hvis bladet var brukket, sier hun.

– Gjemt bort

Arkeolog Kjetil Skare har tenkt mye på hvorfor sverdet havnet hos bonden.

– Det skulle mye til å miste et sverd. Da var man enten full eller svært sjuk. Det hadde da også blitt liggende oppe på bakken og rustet ned, sier Skare.

Sverdet ble funnet ved en stor stein og det kan ha tydet på at noen skulle finne det igjen. Det kan ha blitt stjålet.

Funnet likner mye på et sverd som ble funnet i Nord-Fron i 1993. Det ble også funnet ved en stor stein.

GOD STAND: Sverdet fra 1200-1300-tallet er godt intakt. Foto: Innlandet fylkeskommune

Sverdet skal etter hvert til Kulturhistorisk museum for nærmere datering og konservering.

Aannestad understreker at det er bra at folk leverer gjenstander som dette, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

– Det fører til at vi etter hvert kanskje kan få en bedre oversikt over sverdmaterialet fra middelalderen. Det er noen gjenstander som er sjeldnere enn andre, og har større informasjonsverdi, sier hun.