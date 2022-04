Det gikk en skrell gjennom håndball-Europa da Elverum klarte uavgjort hjemme mot PSG i den første kvartfinalen i mesterligaen forrige onsdag.

Etter en høydramatisk kamp utliknet Elverum få sekunder før slutt.

David møter Goliat

Og det er virkelig Davids kamp mot Goliat når de to lagene møtes til returoppgjør på Stade Pierre Coubertin i Paris torsdag.

HISTORIE: Markedssjef Kalle Bjørkman mener Elverums lange håndballhistorie også er viktig.

På lønningslista har det franske storlaget flere av verdens beste spillere som danske Mikkel Hansen og Nikola Karabatic som blant annet har to OL-gull og fire VM-gull med Frankrike.

NRK har ikke fått en kommentar fra PSG på lønnsbudsjettet, men en rekke medier har opplyst at de beste spillerne skal ha utbetalt over 13 millioner kroner i året.

Den samme opplysningen har Elverums markedssjef Kalle Björkman.

Elverums totale spillerbudsjett er på 11 millioner kroner. PSGs skal være tresifret i millioner.

Satser på unge spillere

Likevel spilte Elverum uavgjort mot PSG.

– Det sier hvor fantastisk idretten kan være, og at en kan være god på mye annet som motivasjon, samhold og det å ville vinne som lag, sier Elverums markedssjef Kalle Björkman.

– Det er ikke noe manus. Det er ikke som en teaterforestilling som er lik hver gang. Det syns jeg er heftig, sier han.

Playmaker Tobias Grøndahl mener Elverum har gjort mye riktig over en lang periode. For klubben har ingen mulighet til å konkurrere om de største stjernene.

– Klubben har kjøpt de unge stjernene og ikke de store stjernene. Det er ingen sjanse på å konkurrere for eksempel med PSG på det.

Han mener også at trenerteamet er ekstremt gode på å utvikle unge spillere.

Mye drahjelp i supporterene

Björkman mener at Elverums lange historie med håndball også er viktig.

– Vi har alltid mye folk som bidrar til klubben, om det er frivillige som arbeider eller publikum som drar rundt i Europa og heier på laget.

Elverum er kjent for å ha et svært entusiastisk publikum med supportergjengen Taiga`n. Det mener Bjørkman også var en viktig faktor i sensasjonen mot PSG.

– Hallen ble elektrisk og publikum sto da det var igjen ti minutter. Er du sliten da fysisk og mentalt, så forsvinner det.

VERDENSSTJERNE: PSG har verdensstjerner som Nikola Karabatic. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Han mener det moderne Elverum håndball har mye styrke i den kulturen som har blitt bygget opp gjennom de 77 årene klubben har eksistert.

Mange pensjonister er for eksempel involvert i frivillig arbeid.

– Her er for eksempel PSG en motsetning. De betaler for alle folkene sine. For Elverum betyr all frivilligheten flere millioner kroner i året, som kan brukes til sportslig utvikling.

– Det er helt avgjørende, sier Bjørkman.

Stoppet på gata

HJERTE: Tobias Grøndahl mener det enorme engasjementet for håndball i Elverum betyr mye. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Tobias Grøndahl er enig.

– Elverum er en familie. Det er sponsorer som spytter i penger fordi de elsker håndball.

Og håndballen betyr mye for mange.

– Etter kampen mot PSG kunne en nesten ikke gå på gata. Alle skulle stoppe oss og gratulere.

Grøndahl mener det sier mye om den lille håndballfamilien midt inne i skogen der alle bryr seg 100 prosent om håndball.

– Samtidig er det tatt steg etter steg slik at vi spiller uavgjort mot PSG. Det syns jeg er utrolig kult å være en del av. Jeg er blitt glad i Elverum, sier Grøndahl.

– Den jobben jeg gjør betyr så mye for mange.

Og han har trua på at Elverum kan sjokkere igjen.

– Det er nok en av de tøffeste og største kampene vi skal spille. Vi møter et heltent Paris som vet de må vinne for å gå videre.

Men Grøndahl mener likevel Elverum har en sjanse.

– Vi har alt å vinne. De har alt å tape. Den unge gjengen vi er med vinnerskalle har ikke respekt for noen. Men vi vet det blir tøft.