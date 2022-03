Det ble skrevet historie da Elverum tok imot verdensstjernene i PSG for et fullsatt Terningen Arena onsdag kveld. For første gang har et norsk herrelag tatt seg videre til en åttendedelsfinale i mesterligaen. Det franske storlaget manglet kanskje verdens beste spiller, danske Mikkel Hansen, men hadde likevel med superstjerner som Nikola Karabatic.

Ga alt

Men det skremte ikke Elverum og kaptein Thomas Solstad. Få minutter før kampen var slutt lå han og vred seg i smerte. Før det hadde han scoret ni mål.

– Det er soleklart noe av det største vi har gjort som klubb.

Han tenkte fram med kassa, opp med hodet og jobbe på da det så som svartest ut i i starten av andre omgang da gjestene ledet med fem mål.

– Vi kjørte på og fikk betalt for det. Akkurat nå er jeg litt ordløs. Det er surrealistisk, sier kapteinen.

Solstad mener alt er mulig nå foran returoppgjøret i Paris.

Første omgang

Og franskmennene viste med en gang at de ikke ville undervurdere Elverum. Gjestene scoret på sine to første angrep og fikk sin første utvisning før det hadde gått tre minutter.

Strekspiller Endre Langaas fikk en pangstart på kampen og scoret hjemmelagets fire mål før 15 minutter var spilt og Elverum holdt følge med storlaget i starten. Det var og takket flere klasseredninger av keeper Emil Kheri Imsgard.

TO MÅL: Eric Johansson brakte Elverum inn i kampen igjen med to mål mot slutten av første omgang. Foto: Geir Olsen / NTB

Halvveis i omgangen sto det 6-6. Men Elverum slet med franskmennenes offensive forsvar og gjestene dro ifra utover i omgangen. På det meste var de oppe i fire mål. Men Elverum har Eric Johansson som våknet inn mot slutten av omgangen og dundret inn to skudd fra distanse. Dermed var Elverum med for fullt igjen og lå under 13-15 ved pause.

Andre omgang

Franskmennene ville tydeligvis sette skapet på plass i starten av andre omgang, og var raskt oppe i en ledelse på fem mål. Franskmennene var effektive, Elverum bommet på 100 prosent sjanser. Bare takket være keeper Emil Kheri Imsgard ble ikke Elverum helt parkert i starten av omgangen.

STORSPILTE: Elverums-keeper Emil Kheri Imsgard holdt Elverum inne i kampen i starten av andre omgang. Foto: Geir Olsen / NTB

Og Elverum ga aldri opp, og kjempet seg inn i kampen igjen anført av kaptein Thomas Solstad. Ti minutter før slutt eksploderte Terningen Arena da Tobias Grøndahl utlignet til 24-24. Jubelen ble ikke mindre da Eric Johansson for første gang i kampen sørget for at Elverum gikk opp i ledelsen.

Det ble drama helt til slutt. I siste sekund scoret hjemmelaget og det ble 29-29.

GA ALT: Elverums-kaptein Thomas Solstad ga alt. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

–Helt ekstremt

Playmaker Tobias Grøndahl var overveldet etter kampen.

–Dette er ekstremt. For noen kulisser vi spiller i. Vi har den åttende mann på tribunen.

Han mener at det er en av de aller største norske håndballbragdene noensinne.

–Vi er veldig stolte, sier Grøndahl som mener alt er mulig i Paris.

– Som Bodø/Glimt

Elverum tok flere imponerende seirer i grunnspillet, men avsluttet med åtte strake tap. Det holdt likevel til et historisk avansement og sluttspill.

Daglig leder i Elverum håndball Mads Fredriksen, karakteriserer det hele som megastort. Han mener det minst kan sammenlignes med det Bodø/Glimt har gjort i fotballen det siste året.

– I min levetid er det noe av det største som har skjedd i norsk herrehåndball. Det skal vi være stolte av.

Han mener avansementet viser håndball-Europa at klubben ikke er med i mesterligaen på sympati og som en Askeladd, men at de er gode nok sportslig og arrangementsmessig.

Returoppgjøret går om en uke i Paris.

Det er ikke første gang Elverum møter PSG i mesterligaen, sist satte laget publikumsrekord i Norge.