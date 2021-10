Elverum har imponert hittil i mesterligaen og stod med fire poeng etter fire kamper med en seier, to uavgjort og et tap.

Fra magesjau til knusende seier

Men laget fikk en verst mulig oppladning før kampen mot Zagreb. Åtte spillere ble nemlig slått med matforgiftning i helga. En av de var kaptein Thomas Solstad. Mot Kolstad søndag var han ikke i stand til å spille.

– Jeg hadde en forferdelig busstur hjem etter å ha kastet opp store deler av dagen. Seinest i natt spydde jeg så det har vært en ganske tøff inngang til kampen, forteller Solstad.

Men matforgiftning på halve laget stoppet ikke Elverum fra å ta en sterk hjemmeseier.

Foran nesten 2000 elleville tilskuere i Terningen Arena knuste Elverum stjernene fra Kroatia.

– Dette føltes utrolig godt. Vi hadde en trøblete inngang til kampen og så får vi ut såpass mye energi og publikum var fantastisk, sier Solstad.

Han forteller at det bare var å mobilisere og ta ut alle kreftene de hadde.

– Vi har blitt utrolig gode i å gi blaffen i det vi ikke får gjort så mye med, sier han.

Vinnervilje

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Elverum viste fra start at de ville vinne denne kampen, og etter fem minutter hadde de banket inn tre mål, anført av Eric Johansson. Starten på kampen var likevel jevn og etter 10 minutter sto det 4-4. Men et topptent Elverum dro ifra og halvveis i omgangen sørget Tobias Grøndahl for tomåls ledelse med 9-7. Og utover i omgangen bare fortsatte laget å imponere. Ved pause ledet laget 15-10.

Full kontroll

I andre omgang fortsatte laget bare å fortsette å valse over kroatene, og økte ledelsen til sju mål etter spilte sju minutter. Laget lekte seg og det toppet seg da Tobias Grøndahl skjøt fra bak ryggen og økte ledelsen til 21-14. Resten av omgangen holdt Elverum gjestene på trygg av stand. Det endte med 30-25.

Med seks poeng er Elverum i høyeste grad med i kampen om å gå videre fra gruppa.

– Vi har satt oss i en god posisjon og det er målet. Vi er offensive, sier Solstad.