Elverum har aldri startet bedre i mesterligaen, og før kveldens kamp lå de bare ett poeng bak Montpellier som leder gruppa.

Seks lag går videre til sluttspill, og Elverum har gode muligheter til å gå videre fra gruppa.

Straffet hardt

Men sjøl om Elverum har imponert kraftig i mesterligaen til nå, fikk de tidlig klar beskjed fra gruppeleder Montpellier at det vile bli tøft hjemme i Terningen Arena onsdag kveld.

Franskmennene scoret fra alle vinkler og posisjoner og ledet 8-5 etter ni minutter. Men framover hang Elverum bedre med det franske laget som vant mesterligaen i 2017/2018. Likevel dro franskmennene fra sakte, men sikkert. Elverum bet seg til slutt fast på 15-20 til pause.

Men verre skulle det bli etter pause. Etter 10 minutter var gjestene oppe i en ti måls ledelse. Tre raske Elverums-mål halvveis ga de mest optimistiske blant hjemmepublikummet håp.

Men det var bare et blaff og gjestene holdt Elverum på trygg avstand ut kampen som endte 30-37.

– Det ble for store rom mellom hver mann. Det straffet de oss brutalt for, sier Elverums-målvakt Emil Kheri Imsgaard. Han har hatt flere strålende kamper i mesterligaen, men onsdag kveld ble det mange baklengsmål.

– Det var tøft å stå bakerst. Det er brutalt å tape så mye. De er klasselag og var bedre enn oss i alt. Vi må gå i oss selv, sier han.

Trues fra Trøndelag

Tobias Grøndahl og Simen Holand Pettersen (Til høyre) har hatt mye å glede seg over denne sesongen. Foto: Annika Byrde / NTB

Men laget har alle muligheter til å gå videre i mesterligaen til tross for tapet. Elverum gjør tidenes største suksess med ledelse i serien, semifinale i cupen og med i kampen om sluttspillplass i mesterligaen. Men lagets posisjon kan være mer truet enn på lenge.

Med Reitan og Rema i ryggen har nemlig Kolstad kjøpt inn den ene verdensstjernen etter den andre.

For innen 2024 skal Kolstad håndball bli Norges beste håndballag.

De norske landslagsspillerne Sander Sagosen, Magnus Gullerud, Magnus Abelvik Rød og Torbjørn Bergerud, samt de islandske landslagsspillerne Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson stiller snart i den røde Kolstad-drakta.

Sander Sagosen (26) blir Kolstad-spiller fra 2023-sesongen.

Magnus Abelvik Rød (24) fra Oslo forlater Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesligaen for Kolstad i 2023.

Magnus Gullerud (29) går fra SC Magdeburg i Bundesligaen til Kolstad i 2022.

Keeper Torbjørn Bergerud (27) går fra den danske klubben GOG håndbold til Kolstad i 2022.

Janus Dadi Smarason (26) går fra Frisch Auf Göppingen til Kolstad i 2023. Han spiller for det islandske landslaget.

Sigvaldi Guðjónsson (27) går fra Łomża Vive Kielce i 2023. Han spiller for det islandske landslaget.

Slik skal Kolstad bli Norges beste lag:

– Har noe som ikke kan kjøpes for penger

Sportslig leder i Elverum Håndball Nils Kristian Myhre, lar seg ikke skremme av satsinga til Kolstad. Han ser det som positivt for norsk håndball. Men han innrømmer at fortsatt deltakelse i mesterligaen er viktig for at Elverum skal ha muskler til å holde Kolstad bak seg.

TROFASTE: Elverum har en stor og trofast supportergjeng i Taiga`n som følger laget i tykt og tynt. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Det handler om arrangementene vi klarer å skape og for eksempel kampene i Håkons Hall gir et stort bidrag til bunnlinjen. I årets mesterliga planlegger de en storkamp mot Kiel i Lillehammer. Sist var det over 12.000 tilskuere.

Her satte Elverum publikumsrekord: Skuffet etter nesten storsensasjon

Men mesterligaen er ikke 100 prosent avgjørende for klubben, og ifølge Myhre har de hentet de spillerne de vile uavhengig av mesterligaen:

– Vi har ingen Reitan. Men vi har et fantastisk lokalt samhold med sponsorer og supportere. Vi er en stor familie som er ekstremt lojale. Vi har mye som ikke kan kjøpes for penger. Onsdag var Terningen Arena fullsatt med over 2400 entusiastiske tilskuere.

Han mener det blir en stor forskjell i ressursbruk.

Men Myhre har tro på at Elverum kan holde posisjonen, og han lover en kraftig mobilisering.

– Det er mange ting vi har trodd de siste sju årene skulle være umulig. Men vi har gang på gang skallet hodet gjennom taket.