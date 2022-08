Pride-flagg stjålet fra Moi sentrum

Et Pride-flagg som hang utenfor kulturhuset Lundetun i Moi sentrum er stjålet. Det melder Lund kommune.

Ordfører Magnhild Eia (Sp) skriver at det er trist at flagget er stjålet, og at hun håper flagget kommer til rette.

Forholdet er anmeldt, opplyser kommunen.

– Lund kommune håper flagget vil komme til rette igjen, slik at vi slipper å bestille nytt til neste år. I mellomtiden flagger vi med et mindre flagg og på alle kommunens infoskjermer resten av Pride-uka, skriver Eia.