Regjeringspartiene og Frp har ikke klart å bli enige om statsbudsjettet. Tirsdag kveld sa partileder Siv Jensen at det var liten bevegelse. En av de vanskeligste sakene er avgifter på typiske grensehandelvarer.

Siv Jensen: – Opp til regjeringen å finne en løsning

Enorm økning

På svenskegrensa venter de nå spent på forhandlingene.

– Vi har på det meste hatt en økning i omsetningen på 70-80 prosent i uka. Frem til jul forventer jeg en vekst på 60-70 prosent sammenlignet med i fjor.

Butikksjef for Rema 1000 i Kurudsand i Kongsvinger, Raymond Pakarinen, er blant dem som har merket en voldsom endring i omsetningen som en følge av stengte grenser til Sverige.

Den økte omsetningen har også ført til økt bruk av arbeidskraft.

– Vi har hatt en bemanningsøkning som tilsvarer tre og et halvt årsverk. Vi har doblet antall ansatte siden koronaen kom.

Butikksjef Pakarinen håper nå at han vil beholde den økte omsetningen også når grensene en dag åpnes igjen.

– Hvis det kan bli mer uinteressant å kjøre til Sverige og legge igjen pengene sine der, så vil jo folk handle mer i Norge. Så skaper vi arbeidsplasser her.

NHO: – Nå har vi tidenes mulighet

REGIONDIREKTØR: Jon Kristiansen i NHO Innlandet mener man nå har tidenes mulighet til å gjøre noe med svenskehandelen. Foto: Moment Studio/NHO

Sukkeravgiften ble innført i 1981, og er en særavgift til statskassa. Nå er sukkeravgiften og andre avgifter et sentralt tema i statsbudsjettforhandlingene mellom regjeringen og Fremskrittspartiet. NHO forventer at man nå reduserer avgiftene.

– Det er tusenvis av arbeiderplasser som ligger i potten. Nå har vi tidenes mulighet til å sørge for at handelen havner her i Norge og ikke i Sverige, sier regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Regiondirektøren sier at grensehandelen står for cirka 16 milliarder kroner i året. Hvis avgiftene knyttet til grensehandel dras ned til null, vil det utgjøre 8.000 arbeidsplasser.

NHO beregner dessuten en økning for dagligvarehandelen på 12 prosent resten av året på grunn av stengte grenser.

– Gjennom denne tida har vi fått den sikreste dokumentasjonen på betydningen av grensehandelen. Hvor stort det omfanget er og hva det betyr for arbeidsplasser. Bare her i Kongsvinger-regionen snakker vi om flere hundre arbeidsplasser, sier Kristiansen.

Kristiansen har tro på at synspunktene til NHO og bedriftene nå vil bli tatt hensyn til i budsjettforhandlingene.

– Vi har følt at regjeringen har lyttet mye til partene i arbeidslivet gjennom denne krisa. Derfor har vi god tro på at man nå kan lande en bra løsning når det gjelder grensehandel og avgiftene knyttet til det.

Frp: – Bør være en tankevekker

FORVENTNINGSFULL: Tor André Johnsen mener Fremskrittspartiet bør få gjennomslag i forhandlingene når det gjelder å få ned avgiftene knyttet til grensehandel. Foto: Knut Røsrud / NRK

Stortingsrepresentant for Frp, Tor André Johnsen er klar på at avgifter knyttet til grensehandelen er viktig for partiet i budsjettforhandlingene

Han påpeker at Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett har en grensehandelpakke som innebærer følgende:

fjerne avgiften på sjokolade og sukkervarer

fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer

fjerne grunnavgiften på engangsemballasje

redusere avgiftene på alkohol og snus til svensk nivå

– Dette er veldig viktig for Frp, for norsk næringsliv og for folk flest i Norge, sier Johnsen.

– Men er det realistisk å få dette gjennom?

– Det er vårt mål, så får forhandlingene vise hvor langt regjeringen er villig til å gå, sier Johnsen.

Han mener at de ferske tallene fra NHO og butikkene på grensa bør utløse handling.

– Dette bør være en veldig viktig tankevekker for mange, ikke bare oss i Frp. Det viser hvor mange arbeidsplasser vi mister til Sverige Det viser hvor mange milliarder som forsvinner ut av landet årlig.