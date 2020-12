Kilde til NRK: 10 prosent avgiftsreduksjon på øl og vin

NRK erfarer at regjeringspartiene og FrP er enige om å beholde tallet på 3.000 kvoteflyktninger neste år.

Fremskrittspartiet innkalte tirsdag sine organer til et digitalt møte for å ta stilling til det som ligger på bordet. Også TV 2 meldte enigheten om å redusere avgiftene tidligere tirsdag.

Tiltak for å begrense grensehandel

Fremfor alt får Frp et stort avgiftskutt på varer som er spesielt utsatt for grensehandel, som snus, brus og sjokolade.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal ha gått med på «en betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin.

KrF innkalte til ekstraordinært gruppemøte for å behandle den foreslåtte budsjettavtalen i kveld. Også i Venstre var det et gruppemøte tirsdag ettermiddag.

Frp-leder Siv Jensen har også krevd et milliardbeløp til pensjonistene i forhandlingene, for å sikre økt kjøpekraft for denne gruppen neste år.

Frp krevde før forhandlingene kutt i bistandsbudsjettet og i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år. Underveis i samtalene har Jensen gang på gang understreket at partiet vil ha innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Forhandlingene er på overtid

9. november begynte forhandlingene om Norges budsjett neste år. De sto lenge i stampe. Frp-leder Siv Jensen meldte på søndag om fremskritt i forhandlingene.

Innstillingen i Stortingets finanskomite ble avgitt uten flertall på fredag, og forhandlingene går altså på overtid. Finansdebatten på Stortinget går førstkommende torsdag.

Tidlig enige om krisepakke

Tross enigheten om en krisepakke til næringslivet i midten av november, har forhandlingene mellom regjeringspartiene KrF, Høyre og Venstre, og stortingspartiet Frp, gått sakte.

Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er allerede enige om en krisepakke på 22,1 milliarder kroner til koronarammede bedrifter og kommuner.

I tillegg ligger Frp nå an til å få et solid gjennomslag for sitt krav om mer penger til asfaltering og rassikring. Norske entreprenørbedrifter viser til at mengden ny asfalt har gått sterkt tilbake i 2020 og ber Stortinget sikre en asfaltmilliard i 2021 for å unngå at den negative trenden fortsetter.