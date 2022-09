Gjerningsmennene kjørte av vegen og havnet på et jorde i Stor-Elvdal. Senere ble et våpen funnet i nærheten av fluktbilen.

I flere måneder har Kripos hatt våpenet til undersøkelse. Nå er rapporten klar.

– Analysen viser med stor sikkerhet at dette er våpenet som ble benyttet til å avfyre skudd mot fornærmede i saken, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Den bortførte 20-åringen ble truffet av et skudd. Prosjektilet som ble hentet ut av kroppen hans er sammenlignet med våpenet.

– På bakgrunn av det, mener vi det er riktig våpen vi har funnet, sier Stolp Ekeland.

Viktig bevis

Det var natt til 2. januar i år at to menn tok seg inn i huset på Vingelen i Tolga og bortførte 20-åringen. Foreldrene hans ble utsatt for vold og det ble avfyrt flere skudd.

Våpenet som ble funnet og som nå knyttes til bortføringen er en revolver.

Politiet lette etter våpenet flere ganger i vinter, uten å ha hellet med seg.

Men en dag i mai var politifolk igjen tilbake på det aktuelle stedet. Da fant de det de lette etter.

– Fra vår side var det ikke uventet at dette var riktig våpen. Det ble funnet på det stedet hvor de siktede hadde påvist at det skulle ligge, sier politiadvokaten.

Våpenet er ikke registret på noen. Det er heller ikke meldt stjålet.

– Utover det er det ikke gjort nærmere undersøkelser om hvem som er eier av våpenet foreløpig, sier Stolp Ekeland.

Skjerpet siktelse

Seks menn er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Noen har erkjent straffskyld, andre har ikke gjort det.

Våpenet er et viktig bevis i saken. At det kan knyttes til det som skjedde i huset på Tolga, kan bety at siktelsen mot en eller flere av dem kan bli skjerpet.

– Vi må se på hele saken samlet før vi kommer til en konklusjon. Vi har også et alternativ som heter «grov frihetsberøvelse» og vi kommer til å vurdere om det er et aktuelt straffebud i saken, sier politiadvokat Stolp Ekeland.

Politiet mener å ha kontroll på hvem det var som avfyrte skuddene inne i huset på Tolga.

Fire av de seks siktede har i politiavhør forklart hvilken rolle de har hatt.

Flukten

Den bortførte 20-åringen var savnet i et døgn før han kom til rette på toget fra Gardermoen og fikk hjelp til å kontakte familien.

Da hadde de siktede først tatt ham med seg i en leiebil nedover Østerdalen. Den ferden endte på et jorde like utenfor riksveg 3 i Stor-Elvdal.

Der ble bilen stående igjen. Ifølge politiet tok de siktede med seg 20-åringen i en taxi et stykke videre.

Noen andre kjørte dem den siste strekningen til Oslo.

20-åringen og familien rundt ham fikk tett oppfølging i en tid etter skytingen og bortføringsdramaet i hjemmet deres på Tolga.

Det ble også satt i verk ulike sikkerhetstiltak rundt dem, men dette ble opphevet i vår.

Rettssak i januar

Nå blir saken ganske fort sendt til statsadvokatene i Hedmark og Oppland, som avgjør hva de siktede kan bli tiltalt for.

Rettssaken etter bortføringen på Tolga i januar i år starter etter planen 9. januar neste år.

Det er satt av tre uker til behandlingen i Østre Innlandet tingrett i Hamar.