– Det er mye mer miljøvennlig. Folk kjøper og kjøper nye ting som bare ender opp som søppel.

Det sier 23 år gamle Kristina Lagahino Erland.

Hun har mange hun skal gi julegave til, og ettersom interessen hennes for brukt er så stor, ønsker hun nå å endre julegavevanene sine.

– Nå har Black Friday blitt til Black Week, så snart er det vel Black Year også, sier hun.

Til kjæresten maler Kristina sitt eget motiv på en av hans egne trøyer. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK Hun har brukt stoffmaling i svart og hvit til å male på trøya. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK Kristina har selv hatt lyst til å prøve å male på klær, og benyttet anledningen til å gjøre det til en julegave. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Bruktekspertens beste tips

Nordmenn skal, ifølge Virkes prognoser, julehandle for 133 milliarder kroner i år. Det er en oppgang på 3 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Men det er mange måter å gjøre julefeiringen rimeligere.

I en ny rapport kommer det frem at nordmenn ønsker å gjøre jula rimeligere i år. Og flere velger å handle julegavene brukt.

NRK har vært i kontakt med Ingvild Paddon på Bærekraftig Gjenbruk på Hamar, og har utarbeidet en liste med tips til deg som ønsker å gjøre julegavehandelen både billigere, og mer bærekraftig.

Paddon er daglig leder på Bærekraftig Gjenbruk på Hamar, og har merket stor pågang de siste ukene. Foto: Jenny Marie Sveen / Jenny Marie Sveen

1. Spiselige ting du har laget selv i brukte beholdere

Spiselige julegaver kan være så mangt, og det trenger ikke å kreve all verdens kokkeferdigheter.

Prøv å sylte rødløk eller chili, fyll det på et brukt norgesglass eller en krukke og gi det bort i gave.

Lag en krydderblanding med tacokrydder, julekrydder eller noe annet godt.

Urtesalt

Nøttesmør av mandler, peanøtter, hasselnøtter, pistasjnøtter eller noe annet.

Syltetøy eller sitronkrem

Brente mandler, konfekt og karameller er enkelt å lage hjemme.

Bakst av ulike slag, gjerne noe som skal være tørt, og som holder en stund. Dette kan være risboller, havreflarn, brune pinner eller cookies.

Lekre Popcakes

Om du ble bitt av surdeigsbasillen under pandemien kan du gi bort et surdeigsbrød! Legg det inn i et kjøkkenhåndkle eller en papirpose.

Fyll en brukt beholder med en halvferdig kakeblanding, der de tørre ingrediensene ligger lagvis. Legg ved en liten lapp med oppskriften skrevet på.

Foto: Mari Rollag Evensen Foto: Pixabay Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

2. Virtuelle gaver

Sett sammen en spilleliste med sanger som du tror gavemottaker vil sette pris på.

Spilleliste kan også være julekalender til for eksempel venner eller kjæreste. Da legger du til en ny sang i spilleliste hver dag. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Om du vil ta denne ideen et hakk lenger, kan du få gavemottakers venner og familie til å sende deg ett sangtips hver som minner dem om han/henne, og sette det sammen til en liste.

Dette kan også gis som adventskalender, der du legger til en ny sang i lista hver dag frem til jul.

3. Brukte bøker

Brukte bøker kan du finne både gratis, og til en tier på bruktbutikk.

Gi bort en bok du tror er perfekt for gavemottaker, eller gi bort en du selv har lest og anbefaler.

Om det er en godt brukt bok kan du kanskje skrive en liten hilsen inni, eller markere noen avsnitt du synes er ekstra spesielle.

Rundt omkring i hele landet kan du finne små telefonkiosker og boder som gir bort brukte bøker helt gratis. Foto: Alexander Nordby

Paddon ga selv bibliotekbøker i julegave til faren sin et år.

– Jeg bare la ved en liten påminnelse om at han måtte levere de innen to måneder, sier hun.

4. Selvkomponerte temapakker

Her er mulighetene uendelige. Du trenger bare å finne et tema som passer godt for den du gir gaven til.

Kristina Erland påpeker at hun syns det er viktig å være personlig når man gir gaver.

Om du har et ekstra spesielt minne med gavemottaker kan du lage en temapakke rundt det minnet.

Kanskje satt dere på en terrasse i Spania i sommer og nøt et glass sangria?

Finn en rimelig vin, et par kule brukte vinglass, og litt frukt. Legg til en fin brukt mugge og vipps så har du en sangriapakke.

Legg ved en rimelig og fruktig rødvin om det er innenfor budsjettet. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Er du så heldig å finne en brukt pastamaskin, kan du sette sammen en pastapakke til pastaelskeren. Legg ved et glass med en spennende pastasaus og noe krydder.

Det trenger heller ikke være mer enn en tekopp med et par gode poser te oppi.

Tips til temapakker:

Kaffe, te, kakao eller en annen drikk de liker godt

En matrett de liker godt

En interesse eller hobby de har

En film eller bok de liker godt

5. Kjøp noe brukt, og lag noe nytt av det

Brukte kopper og glass kan fint bli telysholdere. Du kan du bruke rester av stearinlys, smelte de om og lage nye lys med de brukte koppene/glassene som beholdere.

Om du finner fine glass kan du male på dem for å gjøre de mer personlige.

Her var det noen som allerede hadde prøvd seg på å male på glass, til inspirasjon for andre. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Finn brukte glass og telysholdere i forskjellige farger, lim de oppå hverandre og lag ditt eget originale design.

Brukte stoffdeler kan man være kreativ med. Sy sammen lapper med stoff til en original duk, gardin eller teppe. For eksempel, finn lapper med hvite blonder og sy det sammen til en egen kjøkkengardin.

Fremkall et bilde av dere og sett det inn i en fin brukt ramme.

6. Hekle, strikke og sy.

Klassiske veggbroderier, men med en vri. Du kan brodere et tradisjonelt veggbroderi, men i stedet for de gode, gamle ordtakene kan du modernisere litt med morsomme og sarkastiske ord og setninger. Gjerne noe personlig/internt om den du gir gaven til.

Du kan også både hekle og strikke små runde drikkebrikker til å sette kopper på, med ulike motiv. Det kan være gresskarmotiv, julekulemotiv, CD-motiv eller andre typiske runde former. Bruk tynnere garn for en mer stabil flate.

Tynne lange skjerf er veldig trendy, og ikke spesielt vanskelig å strikke.

Det krever litt å lære seg å strikke, men når du først har lært det kan du gi bort strikkekurs til vennene dine. Foto: Hans-Olav Landsverk / n11257

7. Gi deg selv i gave

Om du er ekstra flink til et eller annet kan du gi bort ditt eget sykurs, vinkurs, golfkurs eller scrapbookkurs! Terskelen trenger ikke være høy. Har du ikke selvtillit nok til ferdighetene dine til å kalle det et kurs, kan du bare kalle det for eksempel en vinkveld, så kan du overraske med å ha lært deg en ting eller to i forkant.

8. Andre tips til hjemmelagde julegaver

Alle elsker en god badebombe, men ikke alle har badekar. En dusjsteamer derimot vil passe for de aller fleste. Det er veldig enkelt å lage selv med maismel, bakepulver, sitronsyre og eterisk olje.

Hjemmelaget kroppsskrubb er enkelt å lage ved å blande sukker, kokosolje, honning og kaffegrut eller eterisk olje!

Med lufttørkende leire kan du lage figurer, julepynt, telysholdere og mye mer. Disse kan du male når de har tørket. Her kan du slå to fluer i en smekk og ha det som kalenderaktivitet med barna.

Foto: Sara Rydland Nærum

9. Andre tips til brukte julegaver

Brukte julegaver krever ofte litt mer planlegging. Om du ikke er personen som planlegger i ukevis før jul, er det enkelte ting som er lett å få tak i brukt, uansett.

Brettspill

Barneleker

Votter og skjerf

Vesker, sekker

Diverse elektronikk

Vinylplater

Barbie har vært veldig i vinden i år, og med det har prisene på de populære dukkene gått opp. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

10. Vær kreativ!

For de aller fleste vil det bety mye å bare få en liten oppmerksomhet som viser at du setter pris på relasjonen.

Tilby å gjøre en tjeneste som å male soverommet, sitte barnevakt eller lage middag.

Gi en liten samling med minner av ting dere har gjort sammen.

Fremkall bilder og sett sammen en fotobok.

Det fins mange museer som er helt gratis å besøke. Finn interessante museer i ditt nærområde, og ta med barna på det.

Fordelene er mange

– På bruktbutikker kan man finne ting til en femtedel av prisen, så det er både økonomiske fordeler og miljøfordeler ved å velge brukt, sier Paddon.

Kristina har flere julegaver planlagt allerede.

I tillegg til kjærestens oppsirkulerte trøye har hun planer om at farmor skal få et hjemmelaget smykke, lagd av flere gamle smykker som Kristina har funnet brukt.

Kristina har startet å kjøpe brukte smykker som hun deler opp og setter sammen til nye unike smykker. Foto: Emilie Hauger Tangen / NRK

Farmoren til Kristina har tidligere blitt overrasket over barnebarnets evne til å finne skatter der andre ser skrot.

– For et par år siden fant jeg en kjempefin bluse som var midt i blinken for farmor. Da jeg ga den ble hun overrasket over at den kom fra Fretex, og i etterkant har hun blitt mer og mer med på tanken om å kjøpe brukt.