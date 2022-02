Landets øverste rettsinstans har talt.

Det er kommunen som er ansvarlig for å betale erstatning til de to brødrene som i flere år var registrert som psykisk utviklingshemmed uten at de visste det.

Dette er saken om brødrene Holøyen fra Tolga: Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Ekspandér faktaboks I 2012 og 2013 registrerte Tolga kommune de tre Holøyen-brødrene som psykisk utviklingshemmet.

Tolga kommune doblet på denne tiden antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming, noe som utløste statlige tilskudd på 1,5 millioner kroner i året.

I februar 2018 fastslås det i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet. Den tredje broren får diagnosen moderat psykisk utviklingshemming.

I mars 2017 får alle brødrene en verge for økonomiske og personlige spørsmål. Brødrene klager på vedtaket ved hjelp av familie og venner. Vergemålene oppheves i henholdsvis februar, juni og oktober 2018.

Etter VGs artikler om saken ba kommunalministeren, helse- og omsorgsministeren og justisministeren om en uavhengig gransking.

Helsetilsynet vurderer også en selvstendig gransking.

Tolga kommune vil gjennomføre en intern gransking.

Rådmann i Tolga Siv S. Sjøvold, har avvist at rapporteringen av psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motivert.

Høyesterett ga brødrene medhold og kom til at søksmålet kan fremmes mot kommunen.

– Vi er glad for at Høyesterett er enig med oss, skriver brødrenes advokat Nicolai V. Skjevedal i en e-post til NRK.

Tolga kommune mente søksmålet måtte rettes mot staten ikke dem. Det er Høyesterett uenig i.

– Det er noe overraskende for oss, sier kommunens advokat Kristian Foss Aalmo.

Opprullingen

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede.

Brødrene ble satt under vergemål. Dette ble senere opphevet.

VG startet opprullingen av saken med de tre brødrene i 2018.

I februar året etter kom granskingsrapporten om Tolga-saken.

To av brødrene krevde erstatning på til sammen 3 millioner kroner sommeren 2020.

Kravet om erstatning fra hjemkommunen og den gang Fylkesmannen ble avvist.

Tingretten og Lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, ikke kommunen.

Brødrenes advokat anket saken til Høyesterett.

Spørsmålet for Høyesterett har vært om et slikt søksmål kan rettes direkte mot kommunen som ansvarlig, eller om det er staten som hefter for kommunen.

De konkluderer nå med at kommunen kan saksøkes for påståtte menneskerettsbrudd.

Nødvendig avklaring

Brødrenes advokat Nicolai V. Skjeveland sier deres syn har vært at ansvaret bør plasseres hos den myndighet som måtte bryte menneskerettighetene. Han er glad de fikk medhold.

– Denne avklaring fra Høyesterett har vært nødvendig, skriver han i en e-post til NRK.

Tolga kommune sin advokat Kristian Foss Aalmo sier de tar avgjørelsen fra Høyesterett til etterretning.

– Det er noe overraskende sett i lys av tidligere rettspraksis, sier han.

Avgjørelsen betyr at erstatningskravet skal behandles videre i rettssystemet. Det betyr at domstolene skal avgjøre om brødrene har rett på erstatning fra Tolga kommune.