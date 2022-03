Bøtesatsene øker i dag nemlig fra 5000 kroner til 7450 kroner – og tre prikker – om du blir tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon mens du kjører bil.

– Ja, det begynner å bli et formidabelt beløp. 7450 kroner er en markant økning. Jeg tror det vil vekke oppmerksomhet og forhåpentligvis også gjøre at flere etterlever reglene. Det sier UP-sjef Knut Smedsrud til NRK.

Han tror den høye bøtesatsen kan ha en forebyggende effekt og redusere trafikkulykker.

UP-sjefen sier ulovlig bruk av mobiltelefon i bil er et vedvarende stort problem.

Les også: UP håvet inn 60.000 på én time

– Nå vi vet at du kjører 22 meter i sekundet når du kjører i 80 km i timen, sier det seg selv at det å ha oppmerksomheten mot mobiltelefon da er livsfarlig. Så dette er en riktig prioritering, sier sjefen i Utrykningspolitiet.

UP-sjef Knut Smedsrud. Foto: Politiet

Økning på 49 prosent

Det er andre gang på litt over et år at bøtesatsen øker for bruk av håndholdt mobil bak rattet.

1. januar 2021 økte bøtesatsene fra 1700 kroner til 5000 kroner og tre prikker.

Nå har bøtesatsen økt med 49 prosent til 7450 kroner – og tre prikker i førerkortet.

Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.

Dette mener NAF og Trygg Trafikk

Trygg Trafikk og Norges Automobil-Forbund ønsker de nye høye bøtesatsene velkommen.

– Selv om bøtesatsene allerede har vært ganske høye ser det ikke ut til at det hjelper. Altfor mange bruker mobilen mens de kjører, sier Nils Sødal – senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mobiltelefon distraherer mer enn folk er klar over, sier han.

– Å lese eller skrive en SMS tar vekk oppmerksomheten fra kjøringa i mye lengre tid enn folk tror. Du kan ha kjørt en ganske lang strekning uten at du egentlig har fått med deg hva som skjer.

Regionleder Marianne M Solbraa i Trygg Trafikk, Innlandet sier Trygg Trafikk støtter økt bøtesats.

– Vi støtter økt bøtesats da dette er positivt for trafikksikkerheten. Vi ønsker at ingen skal bli tatt for å kjøre med håndholdt mobiltelefon, sier Solbraa.

Regionleder Marianne M. Solbraa i Trygg Trafikk, Innlandet sier de støtter økt bøtesats. Foto: Trygg Trafikk

Sødal understreker at det kreves flere kontroller for at folk skal legge fra seg mobilen mens de kjører.

– Men når det blir nesten sju og et halvt tusen kroner og tre prikker, da begynner det å svi godt.

Up prioriterer kontroller

UP-sjef Knut Smedsrud sier politiet kommer til å fortsette å ha trafikkontroller på vanlig måte.

– Vi prioriterer fart, rus og andre adferdskontroller hvor ulovlig bruk av mobiltelefon er et av kontrollområdene.

Hvordan er å håndheve slike kontroller der det er tvil om sjåføren har holdt i og brukt mobiltelefonen mens han kjører?

– Det er helt greit. Dette gjøres når politiet har observert på en trygg og god måte, så det går nesten alltid gjennom i retten.

Bruk av håndholdt mobil under kjøring har vært forbudt siden våren 2000.

I perioden 2006 til 2016 ble det skrevet ut 16.400 forelegg for mobilbruk i snitt, mens det ifølge Skatteetaten ble skrevet ut henholdsvis 18.491 og 20.480 slike forelegg i 2019 og 2020.

Andre bøtesatser øker også

Det er ikke bare satsene for mobilbruk som økes. Samtidig fra 1. mars oppjusteres også bøtesatsen for øvrige trafikkovertredelser.

Her er de nye bøtesatsene: