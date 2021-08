På under et døgn ble Ørjan Aastveit fra Heggenes i Øystre Slidre kommune frastjålet 300 kilo kjøtt av rasen Aberdeen Angus, kjent for å ha særdeles høy kjøttkvalitet.

Han anslår at kjøttet har en verdi på over 100.000 kroner.

Onsdag ettermiddag gjorde bonden seg klar for å kjøre en stor bestilling av kjøttprodukter til faste kunder i Oslo-området. Ikke mange timene etter at han var på fryselageret for å sjekke status.

Kjøreturen ble erstattet med politibesøk og mange telefoner til kunder.

– Det var et enormt sjokk å oppdage at alt var borte. Jeg må innrømme at jeg knakk fullstendig sammen, sier Aastveit.

GOD KVALITET: 34 stk. Tomahawk steak er meldt stjålet etter innbruddet. Kjøttet er kjent for sin gode kvalitet. Foto: PRIVAT

Anmelde tyveriet

Kundene viste forståelse for situasjonen og folk rundt Aastveit har vært til god støtte. Reaksjonen kommer av at han ikke vil svikte gode kunder.

Pengene etter kjøttsalget skulle bidra til en liten inntektsøkning på gården, for økonomien som gårdbruker kan være utfordrende, innrømmer Aastveit:

– Det snakk om en del muligens tapte penger. Å drive gårdsbruk er ikke direkte lukrativt i seg selv, det er hard jobbing fra morgen til kveld.

Aastveit ringte straks politiet som kom raskt til stedet. De tok seg god tid til å sikre spor og ta avhør fra bonden selv.

Saken er nå anmeldt.

Skjer ikke ofte

Trine Hanssen i Politiet i Innlandet er påtaleansvarlig i saken. Hun bekrefter anmeldelsen.

– Vi har foretatt undersøkelser på åstedet. Videre er det aktuelt å avhøre vitner i saken, sier Hanssen.

UNDERSØKER: Trine Hanssen er påtaleansvarlig i saken, hun sier at de sjeldent opplever at kjøtt av et så stort kvantum er stjålet. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Hvor ofte får politiet sånne typer saker?

– Det er vanskelig å si på landsbasis, men det er nok ikke så vanlig med tyveri av kjøtt av et så stort kvantum som i dette tilfellet - ikke i vårt distirkt, sier Hanssen.

FRYSEROMMET: Her ble 300 kilo kjøtt stjålet. I dag står det fire frysere på dette rommet, og dermed mange kjøttprodukter. Foto: PRIVAT

Mange kunder i Oslo

Siden 2006 har gården i Heggenes drevet med ammeku av Aberdeen Angus, for ett år siden bestemte de seg for å foredle noe kjøtt selv via REKO-ring.

TRE GENERASJONER: Ørjan Aastveit, sønnen Sigurd og faren Gudmund. Gården er drevet i flere generasjoner, med sau og siden 2012 har de hatt ammeku av rasen Aberdeen Angus. Foto: PRIVAT

På den måten kan de levere lokal mat til forbrukeren uten et mellomledd. For mange har interessen for produkter fra REKO-ring økt de siste årene.

– Vi har fått mange kunder i Oslo, at vi nå ikke kan levere kjøtt til dem er kjempesynd. Dette var i tillegg ekstra godt kjøtt av utvalgte ungdyr, sier Aastveit.

Generasjonsgården driver også med sau.

Kikker seg over skuldra

Fryselageret lå på et avsidesliggende sted med blindvei som svært få kjente til.

Aastveit tar ofte turen til driftsbygninger i området, dermed må de eller den som står bak tyveriet ha oversikt over når han er i nærheten og ikke.

– Det er omtrent ingen som vet om at vi lagrer kjøtt der. Noen må ha fulgt med og planlagt dette, noe jeg synes er skremmende og ubehagelig.

Nå vil bonden vurdere å bygge fryselager på egen eiendom for å ha bedre oversikt.

– Vi må sikre oss fra å oppleve noe lignende i fremtiden. Så eget bygg og overvåkning vil være aktuelt, sier Aastveit.

GOD RESPONS: Etter at Ørjan Aastveit la ut innlegget om kjøttet som er stjålet, har det fått over 1.400 delinger. Grafikk: SKJERMDUMP FRA FACEBOOK

Aastveit skal også ha et møte med sitt forsikringsselskap for å se om noe av tapes kan dekkes. Skulle kjøttet dukke opp igjen, så bør det ikke selges videre.

Politiet er interessert i tips fra publikum som kan ha opplysninger i saken.

– Får noen tilbd om å kjøpe kjøtt som ligner er det ønskelig at dere tar kontakt med politiet, avslutter påtaleansvarlig Trine Hanssen i Politiet.