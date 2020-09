– Det er snakk om fem hundre trær. Dette var liksom de flotteste av alle eplene også.

Fruktbonde Kristen Steinsland fra Vennesla trodde knapt sine egne øyne da han kom for å sjekke avlingen sin i dag. Han aner ikke hvem som har plukka med seg hele avlingen med Discovery-epler.

– Det hang bare ett og annet eple igjen, ellers var alle vekk.

Mange dagsverk har gått i vasken. Eplemosten kan han glemme.

Kristen Steinsland har aldri tidligere opplevd tyveri i denne skalaen. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Ikke snakk om epleslang

Bonden er ikke i tvil om at det er tyveri. Han mener det trolig har skjedd natt til søndag. Selv var han ironisk nok på tur til Sogn for å se på eplegårder.

Søstera til Steinsland ser rett ned på trærne fra huset sitt, og hun stussa over at det ikke var noen epler igjen.

Tyvene har plukket epler fra flere hundre trær i Vennesla. Foto: Steinsland Jordbær

– Hun ringte meg for å høre om jeg hadde høsta dem, men det hadde jeg jo ikke.

Steinsland ber folk om tips dersom de kan ha sett noe natt til søndag ved Drivenes.

– Det kan ikke ha vært ungdomsgjenger som har gjort dette. De hadde aldri klart å spise slike mengder uten å få kraftig vondt i magen.

Tyvene har rasket med seg det aller meste. Foto: Tipser

Trøst

Eplene skulle brukes til most, og var ikke til å spise. Steinsland sier tyvene neppe kan få kost seg med frukten som ser svært innbydende ut:

– Eneste trøsta er at det var en god del mark i dem. For oss gjorde ikke det noe når de skal brukes til most.

Han tenker ikke å politianmelde, men håper tyvene melder seg.