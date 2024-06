Unngå innbrot mens du er på ferie: Sikkerheitstips for heimen

• Det blei meldt inn 38 294 saker knytt til innbrot og tjuveri frå privatbustader i fjor, ein auke på rundt 600 frå året før.

• Politiet ser ofte ein auke i denne typen kriminalitet rundt høgtidene.

• Tips for å unngå innbrot inkluderer å få det til å sjå ut som du er heime, avtale med naboen om å ta inn posten, avgrense kven som kan sjå dei sosiale mediuma dine, vere merksam på merking av huset, og bruke bustadalarm.

• Både politiet og forsikringsselskapa meiner at det luraste du kan gjere for å unngå innbrot, er å vere ein god nabo.

• I nyare tid har det vore fleire tilfelle der tjuvar har markert hus dei trur står tomme.



Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.