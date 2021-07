Bonde fikk fugler i bukselomma

Dermed ble det en ny familie på bruket i Horndalen i Elverum.

– Jeg så jo at en fugl satt på verandaen dagen etter jeg hadde hengt opp arbeidsbuksa til lufting. Men det var ikke i mine tanker at den skulle flytte inn i bukselomma mi, ler Geir Fjeld.

Han ble ganske overraska da han oppdaget at det rørte seg i bukselomma som hang på en knagg på verandaen.

Kronisk dårlig til å bygge reir

Etter en økt i skogen hang Geir Fjeld arbeidsbuksa ved inngangsdøra til huset. Da han skulle ta på seg buksa igjen et par dager senere oppdaget han at noen hadde bygd reir i buksa.

En trekkfugl som kanskje har fløyet helt fra Sahara hadde funnet ut at ei bukselomme i Horndalen i Elverum var en fin plass å tilbringe sommerferien.

Fluesnapperne bygde reir bukselomma

– Grå fluesnapper er kronisk dårlig til å finne gode reirplasser, sier Geir Fjeld, som er over middels interessert i fugler.

Han tror fuglen sannsynligvis har prøvd å bygge rede et par andre steder først, men at det har gått skeis.

Må vente med å bruke arbeidsbuksa igjen

Men nå ser det ut til at det skal ordne seg for hunnfuglen som har funnet seg en partner for sommeren.

For et par uker siden klekket det nemlig fire egg i bukselomma. Den grå fluesnapperen får normalt 4-5 unger, og det er plass nok i lomma til bonden.

FAMILIE I BUKSELOMMA: Fuglefamilien trivdes godt i lomma på arbeidsbuksa. Foto: Geir Fjeld

– Nå har jeg vært fosterfar for de grå fluesnapperbarna, ler Fjeld.

Han synes det er artig at fuglefamilien bosatte seg i lomma hans.

Men det betyr også at han ikke har fått brukt arbeidsbuksa si på en god stund. Først når ungene er flyvedyktige får han buksa si tilbake.

– Jeg har brukt utslitte dongeribukser i mellomtida. Men nå er det nok ikke mange dagene før de flyr sin veg, ler Geir Fjeld.

Lørdag morgen har familien flydd videre på nye eventyr.