– Jeg tåler det greit, men 30 grader er i varmeste laget for bikkjene, sier Per Vidar Mejlænder-Larsen.

Sammen med Ingunn Gjerulfsen og hundene Sita og Toya har han lagt bobilferien fra Grimstad til Lillehammer. De nyter frokosten i solsteiken mens de legger planer for ferden videre til Kristiansund.

– Vi må finne oss et badevann på veien så hundene får avkjølt seg, sier Per Vidar.

For dagen i dag, den blir varm.

– Det ligger an til en knallfin dag. Sol fra tilnærmet skyfri himmel, og det blir høye temperaturer.

Det sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han forteller at det blir mellom 25 og 30 grader i hele Sør-Norge, og varmen vil fortsette.

– De høye temperaturene i Sør-Norge holder seg i dag, i morgen og på lørdag. På søndag snur det, da forventer vi lavere temperaturer.

BADEVÆR: På Koigen på Hamar er det gode temperaturer for ivrige badere. Foto: Helene Steinfeld Monsen / NRK

Høye temperaturer

Det er et høytrykk som ligger over sørlige deler av Skandinavia som sender varme luftmasser fra sør og sørøst, noe som gir varmt vær i Sør-Norge.

– Vi kan forvente omkring 30 grader i løpet av ettermiddagen i dag. Det er høyest temperaturer mellom 14 og 18, og det ser ut til å bli det også i dag, sier Granerød.

FJELLBAD: Fjellførerne ved Juvasshytta, ved foten av Galdhøpiggen, tok et forfriskende kveldsbad onsdag kveld. Foto: Oda-Alette Hole / Privat

Det vil trolig bli varmest på de stedene som vanligvis har de høyeste temperaturene.

– Otta var varmest i landet i går med 30,5 grader, der blir det varmt i dag også, sier han.

Steder som Nesbyen, Gvarv, Gulsvik og Kongsvinger troner ofte øverst på temperaturlistene, der er det forventa høye temperaturer også i dag.

Nesbyen har landets varmerekord med 35,2 grader.

– Det ser ut som om det blir varmt i både i dag og i morgen, så det kan godt hende det blir enda varmere i morgen. Både i morgen og lørdag kan få minst like høye temperaturer som det vi venter i dag.

– For varmt

På Lillehammer er det torsdag morgen allerede 23 grader i skyggen. Skjalg Winnerdal har tatt turen til treningsparken ved strandpromenaden langs Mjøsa for å trene. Han trener om morgenen for å unngå den verste varmen.

– Det er litt for varmt egentlig. Man blir fort sliten og merker at det tar på for hodet, sier Winnerdal.

Det er faktisk så varmt å trene i varmen at Winnerdal rett og slett kaster opp, midt under intervjuet med NRK sin reporter.

Hva skjedde nå egentlig?

– Frokosten kom opp igjen. Litt varmt, litt for intenst og kanskje litt for lenge borte fra trening, sier han.

TRENER I VARMEN: Skjalg Winnerdal trener ved strandpromenaden på Lillehammer. Han trener om morgenen for å unngå den verste varmen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Varmeste juni siden 1816

Varmen fortsetter også i Bergen og på Vestlandet.

Værstatistikken i Bergen viser hvor varmt det har vært i deler av Sør-Norge denne sommeren.

Årets juni-måned kan nemlig bli den varmeste siden 1816, ifølge statistiker og værentusiast Robert Næss.

– Så langt er vi oppe i en gjennomsnittstemperatur på 17 grader. Det er fortsatt noen få dager igjen av måneden. Vi snakker kanskje om den varmeste juni som noen gang er målt. Og da snakker vi om data mer enn 200 år tilbake i tid, helt fra 1816.

Kaldere i nord

I Nord-Norge er det litt mer rufsete vær. Lavere temperaturer og noe regn er forventa utover dagen, men også der bedrer været seg.

– For Nordland sin del kan det bli temperaturer rundt 16–17 grader utpå ettermiddagen, skydekket vil etterhvert sprekke opp og det vil bli perioder med sol, sier Granerød.

Også Troms og etterhvert Finnmark vil få høyere temperaturer og bedre vær mot kvelden og natta.