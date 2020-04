Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg blir lei meg, egentlig. Jeg har jo ikke kontroll på omgivelsene.

46 år gamle Ellen Østborg fra Hamar er blind og går alltid med merket førerhund. Likevel får hun kritikk fra folk på gata som mener hun ikke tar nok hensyn.

– Folk har sagt ironisk; «her holder vi avstand, ja».

Østborg forteller for eksempel om folk på sykkel som presser seg mellom henne og andre forbigående.

– De tar lite hensyn, jeg hører ikke syklistene før de er rett ved siden av meg. Folk må ha forståelse for at jeg ikke ser.

KAN IKKE TOMETERSREGELEN: – Jeg kan ikke lære Itzy å holde to meter avstand til andre. Hun er ikke opplært til det, og det går ikke å lære henne det etter så mange år, sier Ellen Østborg. Foto: mette vollan / nrk

– Kanskje jeg ikke ser blind nok ut

Østborg har hatt labradoren Itzy i fem og et halvt år og forteller at den, som førerhunder generelt, er opplært til å uansett gå på venstre side av veien.

Hun kan derfor ikke alltid gå på rett side av fortauet eller turstien, noe som gjør det vanskelig å holde to meter avstand til de som kommer bakfra eller imot.

– Jeg føler meg jo også utrygg når jeg går ut, og jeg prøver så godt jeg kan å ikke gå for nære andre. Men det er ikke så lett når man ikke ser personen man møter.

Østborg sier mange tror hun kan se. De oppfatter at hun bare er ute og trener førerhunden.

– Kanskje jeg ikke ser blind nok ut. Jeg går jo ikke med stokk, men vi framstår jo forskjellig.

SYNLIG: – Kjennetegnet på en førerhund er det stive håndtaket, og at det gjerne står «førerhund» på selen. Noen ganger har jeg også en refleksvest på meg som det står «blind» på. Det skal i grunnen være lett synlig for andre, sier Ellen Østborg. Foto: Mette Vollan / NRK

Halvparten har utfordringer

I en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Norges Blindeforbund, oppgir nemlig halvparten av førerhundbrukerne at de har opplevd utfordrende situasjoner når det kommer til å holde avstand for å unngå koronasmitte.

– HJELP TIL: Karsten Aak i Norges Blindeforbund håper folk kan bidra til å gjøre hverdagen til synshemmede litt enklere. Foto: Tom Egil Jensen

– Det er leit at så mange synes det er tøft å mestre hverdagen utenfor boligen nå. Jeg tror og håper at folk ikke mener noe vondt når de kommer med kommentarer. Men vi må skjerpe oss alle sammen.

Det sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Karsten Aak. Han mener det er viktig at folk tar hensyn og at ansvaret om å holde avstand ligger hos dem som faktisk kan se.

– Dersom en synshemmet person er tydelig usikker i butikken kan du jo tilby hjelp. En kan også for eksempel varsle fra om man kommer joggende bakfra.

Les også: Blinde Andrea påkjørt 11 ganger av elsparkesykler

«Den burde jo sett at jeg sto her»

30 år gamle Isabel Engan fra Oslo er blind og fersk førerhundbruker. Hun har den siste tiden opplevd flere problemer med joggere som ikke holder avstand.

– De kommer i puljer og det føles som om de sneier meg og hunden.

HOLD AVSTAND: –​​​​​​​ Alle som kan må holde to meter avstand, slik at vi andre også kan være med på å forhindre smitte, sier Isabel Engan. Foto: privat

Engan har også fått kommentarer fra folk som mener hun går for nært. På morgenrunden mandag denne uken møtte hun en person som hun og førerhunden Rufus gikk rett inn i.

– Vedkommende ble ganske oppgitt og sa; «er det ikke sånn at hunden din skal styre unna alt som står i veien? Den burde jo sett at jeg sto her».

– Det folk har vanskelig med å få tak på, tror jeg, er at hunden faktisk er en hund - ikke en maskin uten feil, fortsetter hun.

– Vis forståelse

Undersøkelsen, som er gjennomført i forbindelse med førerhundens dag 29. april, viser også at hver tredje bruker synes nye og midlertidige regler for ferdsel i det offentlige rom har gjort det vanskeligere å bevege seg utendørs.

Hver fjerde bruker svarer også at de har problemer med å få handlet annet enn matvarer.

– Svaksynte og blinde har dårligere orienteringsevne og mindre mulighet til å forholde seg til visuell informasjon enn folk flest.

– Det er for eksempel ikke like lett for en med synshemming å forholde seg til strekene på butikkgulvet, som skal skille to meter mellom hver kunde. Det må man ha forståelse for, sier Aak.

Førerhundvettreglene Ekspandér faktaboks Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, snakk eller ta øyekontakt med meg. Hold hunden din på avstand, så vi ikke møtes for tett. Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren min at du har med hund. Dersom jeg går uten sele, spør eieren min om det er greit før du slipper din hund bort til meg. Gi meg ikke godbiter – det er det bare eieren min som får gjøre. Dersom du vil gjøre oppmerksom på en fare, si fra til eieren min. Dersom jeg går uten sele kan du spørre eieren min om å få klappe meg. Kjelde: Blindeforbundet