Morgenen den 15. august kollapset Tretten bru.

Siden da har lokalsamfunnet vært delt i to. De mangler det viktige knutepunktet i bygda.

I kveld gikk 900 i fakkeltog langs Lågen for å markere konsekvensene dette har gitt. Det er omtrent like mange som bor på Tretten.

Lokalbefolkningen vil ha ei ny bru, og de vil ha den nå. Men brua er ikke på plass før våren neste år.

Det skaper bekymring.

En bygd delt i to

Ingeborg Frøyse Moe har tatt turen ut for å være med i fakkeltoget.

Hun var en av de 500 som gikk på vestsiden av Lågen. De 400 andre som gikk i fakkeltog gikk på østsiden.

BEKYMRA: Frøyse Moe er bekymra for befolkningen, trafikksikkerheten og næringslivet på Tretten. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Frøyse Moe mener dette viser hvordan bygda har blitt delt i to.

– Tretten er jo egentlig én bygd. Nå har vi ikke muligheten til å møtes.

Men det er ikke den eneste bekymringen hennes.

Hun gruer seg til å gå vinteren i møte uten bru.

– Omkjøringsvegen er veldig smal, og vi skal sende ungene våre med skolebussen der. Vi frykter at det skal skje ulykker.

KLAR TALE: Flere hadde med seg plakater med budskapet om at ei ny bru må opp så fort som mulig. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Martin Pålsrud bor på vestsiden av Lågen. Han synes det har blitt vanskelig å møte vennene sine.

– Det har blitt til at man sitter hjemme fordi det tar lang tid å komme seg til venner.

VANSKELIG: Martin Pålsrud er sjeldnere sammen med venner som bor på andre siden av elva. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Guttorm Aarnes er en av initiativtakerne til fakkeltogene.

Han mener også at prosessen med å få på plass den nye brua tar for lang tid.

– De må forstå at dette kan resultere i at et lokalsamfunn dør ut.

Får støtte

Markeringen får støtte fra fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

PURRER: Hagen sier han purrer på flere for å få fortgang i prosessen med midlertidig bru. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han mener fakkeltoget understreker behovet og får fram at befolkningen er utålmodige.

– Situasjonen er langt fra optimal. Det jobbes hardt med å få på plass ei midlertidig bru så fort som mulig, sier Hagen.

Han forteller at fylkeskommunen er inne i en prosess med flere søknadsrunder.

– Slik er det i Norge, for at ting skal gjøres på en trygg og god måte.

Fylkeskommunen mener fortsatt at staten skal betale hele eller deler av regningen.