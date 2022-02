Forrige skoleår ble det inngått hele 24.500 nye lærekontrakter i hele landet. Det er rundt 2.400 flere enn året før.

I tillegg er antallet høyere enn før pandemien, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er veldig bra at flere har fått lærlingplass og at flere nå får den muligheten.

Det sier 18 år gamle Ask Nesset Grøndahl, som er den nye lærlingen til bedriften Natre vinduer i Gjøvik.

Han er storfornøyd med sjansen han har fått.

– Det er veldig spennende å være lærling. Så er jeg veldig fornøyd med å ha kommet til en større bedrift.

Trenger erfaringen

For Grøndahl er lærlingjobben hos bedriften Natre et springbrett for fremtiden.

– Nå er jeg på kundeservice, så har jeg vært på innesalg og uteservice. Senere skal jeg over på marked og flere andre ting. Jeg får vært innom alt og sett helheten i en bedrift, sier han.

NATRE: Bedriften 18-åringer har fatt læreplass i er kjent for å produsere vinduer og verandadører. Foto: Alexander Nordby / NRK

Grøndahl valgte salg, service og sikkerhet på Gjøvik videregående skole. For fremtiden håper han å få en fast jobb innen salg, eller starte for seg selv.

– Jeg tror det er lettere for meg å få jobber i fremtiden når jeg får denne erfaringen, sier han.

Dette viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet Ekspandér faktaboks Tallet på søkere til læreplass i 2021 har økt med 1.600 sammenlignet med 2020.

Mer enn 8 av 10 søkere startet i lære i bedrift.

I perioden oktober 2020 til og med september 2021 ble det inngått 24.500 nye lærekontrakter. Det er 2.400 flere enn året før, og også høyere enn før pandemien.

Det er flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk.

Totalt var det 29.000 godkjente lærebedrifter i 2020-21. Av disse hadde 72 prosent lærling det siste året.

29.500 tok fag- eller svennebrev. Det er 3.000 flere enn året før.

Kilde: Utdanningsdirektoratet.no

Bra, men ikke nok

Fra januar i år har regjeringen innført krav om at alle statlige virksomheter med mer enn 75 ansatte til enhver tid skal ha minst én lærling.

– Norge trenger flere fagarbeidere, og vi må sørge for at flere velger å ta fagbrev i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Hun sier regjeringen derfor vil styrke arbeidet for flere læreplasser med 370 millioner i 2022.

Ved læringssenteret i Innlandet kobler de arbeidsgivere og ungdom som vil ha lærekontrakt.

Daglig leder Marianne Stepperud Antonsen sier det er gledelig at tallene peker i riktig retning.

Men selv om langt flere ungdommer har fått lærekontrakt i år, så vil Norge mangle i underkant av 90.000 fagarbeidere fram mot 2035, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

TRENGER MER ARBEIDSKRAFT: Marianne Stepperud Antonsen er daglig leder i Lærlingsenteret Innlandet. Hun sier det er stort behov for lærlinger i flere sektorer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Antonsen sier de fremdeles merker en økt pågang fra bedrifter som trenger folk.

– Vi får stadig meldinger fra bedrifter som trenger lærlinger, som har ledig læreplass, men som venter på kandidater. Det er et stort behov for arbeidskraft fremover. Både innenfor bygg- og anlegg, helsefag, salgsfag og elektrofag, sier hun.

Ønsker lærlinger i bedriften

Anders Sunde Bråten er salgssjef i Natre vinduer.

Han sier de veldig gjerne vil ha lærlinger, og at de er svært fornøyd med å ha fått 18 år gamle Grøndahl med på laget.

– Vi ansetter lærlinger for å kunne hjelpe dem. Vi har jo egentlig de folka vi trenger i salg, men vi ønsker å få lærlinger inn i en bedrift for at de kan oppleve arbeidslivet.

Bråten sier Grøndahl har imponert.

– Han er pliktoppfyllende og gjør en god jobb.

Selv anbefaler 18-åringen salgsfaget for andre.

– Om du har lyst ut i jobb tidlig og interesserer deg for salg, så ville jeg valgt den linja. Jeg hadde i alle fall valgt den igjen.