Mistet jobben – solgte leilighet og kjøpte brukt konditorutstyr

Åshild Lerbak (24) mistet restaurant-jobben under pandemien. I stedet for å gå arbeidsledig solgte hun leiligheten sin i Oslo, kjøpte konditorutstyr og starta egen bedrift på bygda.

– Når jeg tenker på det etterpå, så tenker jeg hva er det egentlig jeg driver med, sier hun.

Pandemien tok jobben

Konditoren som er på kokkelandslaget mistet jobben på restauranten Sentralenmat i Oslo, da Norge ble stengt ned i mars 2020.

Hun hadde jobbet litt for lite til å få nok dagpenger fra Nav til å klare seg.

– Så fikk jeg et lite tips om at du kan jo prøve selv. forteller 24-åringen.

Det gikk mye bedre enn hun hadde trodd.

Våren 2020 starta hun bedriften Fire makroner. Til og begynne med besto lokalene av kun én kjøkkenbenk i et cateringselskap på Ilseng i Stange.

– Jeg ringte litt og hørte hos noen kaféer og restauranter om de ville ha hele desserter. Så begynte ballen sakte å rulle.

Søtsaker: Åshild syns det er artig å lage Foto: Privat /

Etter 9 måneder hadde konditoren fått så mye å gjøre at hun måtte se seg om etter større lokaler.

Etter å ha sjekket leiepriser i flere byer i Innlandet falt valget på Elverum.

Kjøpte brukt utstyr på Finn

For å få råd til utstyr i konditoriet solgte hun leiligheten sin i Oslo og kjøpte brukte kjøkkenmaskiner, ovner og vaskemaskiner på Finn.

Da jeg så det begynte å se det gå bra, var det ingen vits å ha leilighet i Oslo lenger. Da var det å satse med begge beina og se hvordan det gikk. Åshild Lerbak

Under pandemien er det mange som har solgt unna utstyr, forteller hun. Det har lønt seg for henne selv om hun synes det er grusomt at andres skjebne blir hennes fordel.

Suksess med egen bedrift: Åshild Lerbak (24) fyller på salt karamell på 2000 nybakte makroner, som skal ut denne uka. Foto: Stein S Eide / NRK

Hun fleiper med at den ene kjøkkenmaskinen må være fra rett etter krigen.

– Den funker jo som den skal, og med et lite malestrøk ble den fin den, ler hun.

Åshild har klart seg nesten uten økonomisk hjelp til å starte konditoriet sitt.

Hun fikk 50.000 kroner til å kjøpe stekeovnen, men utenom det har hun ikke søkt.

– En må kunne så mye for å søke om støtte, sier hun.

Nå har hun travle dager i lokalene ved kinoen i Elverum sentrum. Dagene er ikke lange nok.

Det er litt lite søvn nå, så det har vært kvelder hvor jeg har jobbet til ett på natta. Åshild Lerbak

Spesialiteten er små franske makroner.

I tillegg lager hun konfektaktige små sjokoladekaker, desserter og iskrem.

Makroner: Åshild baker ikke bare makroner, men vil prøve å ha en fransk vri på søtsakene sine. Foto: Privat /

Nå har hun så mange bestillinger til kaféer, restauranter i Hamar og Lillehammer-området at hun ikke har tid å ha konditoriet sitt åpent mer enn en dag i uka.

– Jeg har lyst å utvide, men har ikke tid fordi jeg må bake og tør ikke ansette flere ennå, sier hun.

I det siste har samboeren hennes vært med og hjulpet til litt.

Jeg har jo aldri gjort det her før, men det er veldig gøy og jeg har lært utrolig mye både om meg sjøl og alt som ligger bak å drive en bedrift. Åshild Lerbak

I ei tid der mange i restaurantbransjen sliter med avbestillinger og må stenge, er Åshild er glad for å ha noe å gjøre.

– Jeg er kjempeglad og takknemlig for at jeg fortsatt har bestillinger og kan fortsette å bake nå, sier hun.

Det har ikke riktig gått opp for henne at hun har skapt sin egen bedrift.

Åpent hver fredag: For å klare å produsere til restauranter, butikken og markeder må Åshild bruke resten av uka på å produsere kaker og konfekt. Foto: Stein S Eide / NRK

Mot og teft

Næringsminister Jan Christian Vestre har merket seg initiativet og mener det står stor respekt av det Åshild har gjort i krevende tider.

– At bedriften hennes har vært en suksess siden oppstarten vitner om både teft og et mot som flere av oss kan lære av.

– Hun har fått 50.000 kr i støtte til en bakerovn men syns det er for komplisert å søke om mer støtte, så for å få råd til utstyr i konditoriet solgte hun leiligheta si i Oslo og kjøpte kjøkkenmaskiner og ovner og vaskemaskiner brukt på Finn. Hva tenker du om unge tydeligvis mener reglene om støtte er så kompliserte?

– Det er veldig tøft at man tar så stor risiko for å satse. Vi skal gjøre det enklere for norske bedrifter å finne frem til riktig virkemiddel. Regjeringen er opptatt av å stille opp for hele næringslivet, fra små oppstartsbedrifter til de store industribedriftene.

Mange unge står utenfor

Tall fra NHO i Innlandet viser at 1 av 4 i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Det vil si om lag 50 000 personer i regionen.

– Dette er et høyt tall, og vi trenger at flest mulig er i jobb, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Han berømmer at 24-åringen valgte å satse stort, i stedet for å gå arbeidsledig.

POSITIVT: Regiondirektør i NHO, Jon Kristiansen, tror flere tør å satse fordi det er mer hjelp å få i etableringen. Foto: Mats Sparby / NRK

– For å opprettholde dagens velferdsnivå, trengs det rundt 20.000 nye arbeidsplasser bare i Innlandet det neste tiåret. Da trenger vi at folk tør å satse – akkurat slik som Åshild her har gjort, sier NHO-direktøren.

Og flere har gjort som henne.

Tall fra NHO og SSB viser at antall nyetableringer i Innlandet har økt med 16 prosent de to siste årene tross pandemien. På landsbasis har antallet nyetableringer økt med 13 prosent så langt i år.

– Det har vært en generell holdningsendring til å starte selskaper, sier Jon Kristiansen.

Han sier pandemien har ført til at mange har vært nødt til å omstille seg. Forbrukermønsteret har gått fra tjenester til varer.

Jeg tror det med ungt entreprenørskap i skolen har gjort terskelen lavere for å etablere egen virksomhet. Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

I tillegg mener NHO-direktøren at virkemiddelapparatet har blitt mer drilla. Blant annet kan etablerere få mer hjelp gjennom kommunene.

Færre konkurser

Ifølge SSB har antallet konkurser gått ned under pandemien. I 2019 var det 5000 åpnede konkurser i landet. I 2020 var det 4101 og per 3. kvartal i år er antall konkurser sunket til 2436.

– Det er det flere grunner til, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Økonomiske støtteordninger under pandemien.

Mesteparten av næringslivet går bra.

Mange bedrifter tærer på oppsparte midler.

Rettsapparatet har blitt rammet av pandemien så det tar lengre tid før saker blir behandlet.

Rådet NHO-direktøren gir til unge som etablerer seg at de ikke skal være redd for å spørre andre bedriftseiere om hjelp.

Åshild Lerbak ser for seg mange år som konditor i Elverum.

Bare en ting: Hva er bakgrunnen for navnet på bedriften din, Fire makroner?

– Jeg hadde fått noen bestillinger og måtte få i gang prosessen med Brønnøysund, så da måtte jeg bare ha et navn. Siden fire er lykketallet mitt og jeg skal bake makroner, ble det navnet.

Kokkelandslaget: Åshild Lerbak var med og tok OL-gull med kokkelandslaget rett før pandemien slo til. Hun er fortsatt med som konditor på kokkelandslaget. Foto: Stein S Eide / NRK