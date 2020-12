Titusener er korona-permittert – regjeringen åpner for å forlenge

26-åringen har vært permittert fra jobben på Gardermoen siden mars. Håpet om å vende tilbake til flyplassen blir mindre og mindre med tiden.

Aalling frykter at oppsigelsesvarselet kommer i januar, og at han blit nødt til å begynne på prosessen med jobbsøking.

– Hvis permitteringsordningen blir utvidet blir det håp om å komme tilbake til jobb. Det hadde vært det beste, sier Aalling.

– Veldig brutalt

Permitteringsperioden er utvidet fra 26 til 52 uker. Det bestemte regjeringen i sommer. Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, synes det er uklokt at permitterte skal risikere å miste jobben rett før samfunnet begynner å åpne opp igjen.

Han mener en utvidet permitteringsordning burde vært på plass allerede i høst.

– Det er veldig brutalt i en ekstraordinær situasjon som korona, at man ikke utvider permitteringsregelverket med seks måneder til, sier Vedum.

SP-lederen mener det er uheldig at permitterte må oppleve å bli sagt opp, og at bedriftseiere må sette i gang med oppsigelsesprosesser i koronapandemien.

– Den usikkerheten og utryggheten er noe av den dårligste medisinen man kan få for å få folk tilbake i arbeidslivet. Det er mye viktigere at vi klarer å holde folk knyttet til arbeidslivet enn at vi støter dem ut i ledighet som vi tror mange vil oppleve i den kommende måneden, sier han.

Nå stiller patrilederen krav til regjeringen og arbeids-og sosialdepartementet.

– Regjeringa må slutte å se og skyve på det, og begynne å handle og varsle det fort.

Utelukker ikke utvidelse

Arbeids-og sosialminister, Henrik Asheim (H), forteller at det ikke finnes noen konkrete planer om å utvide permitteringsordningen. Han avviser likevel ingen forlengelse.

– Hvis vi ser at det er behov for å forlenge denne eller andre ordninger, så avviser vi ikke det. Akkurat nå har vi ingen planer om å forlenge permitteringsreglene fordi de nettopp er forlenget i 52 uker, sier Asheim.

Selv om en lengre permitteringsordning ikke er uaktuelt per dags dato, mener Asheim seks måneders utvidelse er for lenge.

Å forlenge for tidlig kan gjøre at planleggingsprosessen for å hente ansatte inn kan flytte på seg, mener statsråden.

Han er også opptatt av at permitterte skal komme tilbake til arbeidsplassen sin så fort som mulig. Asheim forklarer at det må diskuteres først når man ser hvordan vaksineringen skrider frem og hvordan ledighetssituasjonen blir fremover.

– Noen ting kan fases ut, og noen ting må kanskje forlenges eller justeres på. Vi kommer til å fortsette å gjøre det vi har gjort siden mars, nemlig å følge situasjonen og tilpasse den virkeligheten folk lever i. Det kan folk være trygge på at vi gjør i vårhalvåret 2021.