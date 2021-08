Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På nettsidene til det som i sin tid var Arne Brimi sin arbeidsplass i Lom, Fossheim hotell, står det:

«Grunna mangel på personal hjå oss og i bransjen har vi diverre sedd oss nøydd til å begrense antall gjester vi kan ta imot i restauranten. Dette betyr at det er ikkje sikkert du får plass til middag sjølv om du bur hjå oss.»

De er imidlertid ikke det eneste hotellet som sliter med bemanningen. Både spisesteder og hoteller over hele landet sliter.

Tall fra Nav viser at det er tusenvis av ledige kokkejobber her i landet. Det skaper trøbbel.

Sender gjester til konkurrentene

Daglig leder ved Fossheim hotell, Heidrun Garmo, beklager at de enkelte ganger rett og slett må sende gjestene videre til andre serveringssteder i bygda.

Det skjer fordi de mangler både kokk og servitører.

MÅ SI NEI TIL GJESTER: Hotellsjef Heidrun Garmo må noen ganger nekte gjester servering på hotellet. Foto: Ådne Riis Hallås / NRK

– Heldigvis har vi flere andre gode steder å spise her i bygda, men det er klart det er mange gjester som blir skuffet når vi ikke kan tilby middag her på hotellet, sier hun.

Hotellsjefen mener det er ulike årsaker til at de mangler folk.

– Det er nok flere som har fått seg nye jobber etter å ha vært permittert, dessuten har det ei stund vært vanskelig å få inn arbeidskraft fra utlandet, sier hun.

Brimi: – Helt skrøpelig

Kjendiskokk og tidligere eier, Arne Brimi, syns situasjonen han får beskrevet fra Fossheim hotell er alarmerende.

– Det er jo helt skrøpelig. Og jeg tror dette er noe vi kommer til å se mer og mer av, sier han.

Brimi frykter at dersom det ikke kommer på plass en god rekruttering, vil flere og flere steder ikke kunne ha oppe for eksempel i ukedagene.

Han mener at hele servicebransjen er i knestående. Særlig etter koronakrisen inntraff i mars i fjor.

– Det er ikke bare Fossheim som sliter, det er hele Norge. Næringsministeren og statsministeren sa for halvannet år siden at man måtte fornye seg eller skifte bransje. Jeg tror mange fikk seg annet arbeid da de ble permittert.

Brimi legger til:

– Men det var en krise med rekrutteringen også før pandemien. Og det må man gjøre noe med.

BRIMI: – Skrøpelig, mener kjendiskokken om utviklingen i reiselivet. Foto: Ådne Riis Hallås / NRK

Mangler over to tusen kokker

Tall fra Nav viser at det nå er 2179 ledige kokkestillinger og 2369 ledige servitørstillinger her i landet.

Problemene de har på Fossheim er velkjente for flere som driver hotell i Gudbrandsdalen og Valdres.

Jørn T. Utheim driver familiehotellet Nythun i Valdres sammen med kona Marit.

Stedet er kjent for god mat, og paret sier de ikke vil kompromisse på kvaliteten selv om de mangler folk både til å servere og rengjøringspersonale.

TRÅR TIL SELV: Marit Nythun Utheim og Jørn T. Utheim mangler serveringspersonale. Foto: Geir Norling

Heldigvis er de kokker sjøl, og har en fast ansatt kokk i tillegg. Men uten skolejenter i sommerjobb hadde det ikke gått rundt de siste månedene.

For et par år siden begynte de å bruke et rengjøringsbyrå, men nå sliter også bemanningsbyråene med å få tak i folk, ifølge Utheim.

Selv om de har godt belegg framover kan de ikke ta på seg så mye som før.

– Men, en liten trøst får være at når vi har færre gjester har vi i alle fall bedre tid til å få god kontakt med de som er der, sier Jørn T. Utheim.

Sliter med statusen

Reiselivssjef i Visit Lillehammer, Ove Gjesdal, sier problemene reiselivsbedriftene møter nå er sammensatte.

– Dette er en kombinasjon av flere ting. Utenlandsk arbeidskraft kunne først ikke komme inn, og når grensene så åpnet hadde mange av dem valgt andre land enn Norge.

VIL FÅ OPP INTERESSEN: Reiselivssjef i Lillehammer og Gudbrandsdalen, Ove Gjesdal. Foto: Dag Kessel / NRK

Han mener også det er et problem at serveringsyrket har lav status blant nordmenn.

– Mange ungdommer vil ikke ha serveringsjobber, sier Gjesdal.

Han mener hele næringa nå må jobbe mot norske arbeidstakere, og ikke minst få opp interessen hos skoleungdom.

Gjesdal mener det er viktig og få fram at dette er en av verdens største næringer, hvor det er gode muligheter for karriereutvikling for yngre arbeidstakere.

– Dette er ofte sosiale arbeidsplasser hvor en både kan lære mye og samtidig ha det morsomt på jobb, sier reiselivssjefen.