Karantenehotell står tomme: – Skjønner ikke poenget

– Jeg tror det aldri blir fullt med karantenegjester her.

Det sier Marja Braam. Hun driver Kjølen Hotell i Trysil - ett av tre hotell i kommunen som brukes som karantenehotell.

Braam sier hun ikke forstår hvorfor det skal være nødvendig å sette av 159 rom i kommunen til karantenegjester.

De har nemlig ikke en eneste karantenegjest på hotellet.

Og de er ikke alene.

Må avslå gjester

I Innlandet er det totalt satt av 531 hotellrom til karantenegjester. Kun to av disse er per i dag i bruk.

Kjølen Hotell i Trysil har blitt brukt som karantenehotell siden 10. november. De har hatt karantenegjester på hotellet tidligere, men Braam sier at de per nå, selv med full beredskap, ikke har noen.

– Jeg skjønner ikke poenget, eller hvorfor det er nødvendig med så mange rom.

Braam sier hun stadig får forespørsler om overnatting fra turister, men at de er nødt til å avslå mange, fordi rommene som er ledig er satt av til karantenegjester.

NHO Reiseliv har rapportert om bekmørke tider under pandemien. Braam tror sommeren i år kan tære på næringen.

– Dette blir nok ingen en vanlig sommer for oss, men sånn er det vel bare, sier hun.

Tomt for karantenegjester

På Scandic Central Elverum har de ikke hatt en eneste karantenegjest siden de ble karantenehotell i juni. 83 rom står tomme.

– Hotellet skal brukes av karantenegjester fra 19. juni til 2. august, men foreløpig har det vært stille. Vi har full beredskap, men har ikke hatt noen gjester, forteller driftsdirektør Niklas Lindström.

STÅR TOMME: Vinger Hotell i Kongsvinger har 50 rom satt av til karantenegjester, men per i dag står alle rommene tomme. Foto: Ann-Kristin Moe

Også hos blant annet Trysil-Knut hotell (40 rom), Clarion Collection Hotel Grand i Gjøvik (90 rom), Honne Hotell og Konferansesenter AS i Gjøvik (66 rom) og Hotell Hadeland i Gran (55 rom), står rommene helt tomme for karantenegjester nå.

I Ullensaker er det satt av rundt 2000 rom på de ni karantenehotellene. Kun omtrent 700 rom er i bruk i dag.

Sylvia Aastad, som har ansvar for karantenehotellene i Ullensaker, sier hun forstår usikkerheten til hotelleierne nå.

– Når reisinga nå øker, så øker jo også behovet for hotellplasser. Hvor lenge skal man la disse hotellene kjøre for full maskin?, spør hun.

Også i Bergen står Thon Hotel Rosenkrantz tom for karantenegjester. De har 120 rom satt av. Scandic Ørnen oppgir at de har «nesten ingen gjester per nå».

På de fire karantenehotellene i Trøndelag er det satt av 450 rom. Kun 86 av disse er i bruk torsdag.

Nødvendig

Asbjørn Lund er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Innlandet.

Han mener det er nødvendig å ha rom i beredskap.

– Karantenehotellene er alltid ment å være en beredskapsordning. Vi vet jo ennå ikke hvordan denne delta-varianten kommer til å påvirke oss, eller om det oppstår nye varianter, sier han.

TRENGER ROMMENE: Asbjørn Lund mener det er viktig å ha karantenehotell i beredskap. Foto: Ruth Barsten / NRK

DSB følger opp karantenehotellordningen overfor statsforvalterne, som igjen følger opp kommunene som har ansvaret for karantenehotelldriften.

Det er for øyeblikket 34 kommuner som administrerer karantenehotellordningen, og det er karantenehotell i alle fylker.

Lund sier de fleste hotelleiere får dekt en viss sum for at de har rom stående i beredskap.

Han forstår frustrasjonen hos hotelleierne og gjester nå, men forteller at det kan hende det blir nødvendig å forlenge karantenehotell-perioden.

– Kanskje stenger grensene igjen. Da trenger vi hoteller i beredskap, sier han.