Sjukehusene trenger flere hender som kan hjelpe til og de arbeidsledige vil gjerne gjøre en jobb.

I forrige uke gikk Folkehelseinstituttet ut med at Norge må planlegge for en ny nasjonal smittebølge.

Derfor har Sykehuset Innlandet, Nav og Høgskolen i Innlandet utarbeidet et unikt opplæringstilbud for rask rekruttering i helsesektoren, som også kan bli aktuell i andre deler av landet.

– Det er viktig å være delaktig hvis det blir en oppblomstring av korona. Og jeg har jo kapasitet, sier Maria Eva Laura Klausen-Zeiher.

Hun er en av 250 arbeidsledige i Innlandet som nå går gjennom opplæringen.

Kan avlaste sjukepleiere og hjelpepleiere

5000 arbeidsledige i Innlandet har i høst fått informasjon om opplæringstilbudet som er i full gang.

– Responsen har vært formidabel, sier fungerende NAV-direktør i Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Han kjenner ikke til at noen andre NAV-kontor i landet gjennomfører tilsvarende opplæring.

Det er nå venteliste for å kunne delta i opplæringen. Deltakerne er med på opplæring gjennom fem dager. Først en teoretisk nettbasert del som går over fire dager, og en avsluttende praktisk dag.

PRAKSIS: Etter fire dager digital teori har arbeidsledige en praksisdag på helsefagutdanningen til Høgskolen i Innlandet i Elverum. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Vi har behov for folk som kan hjelpe sjukepleiere og hjelpepleiere i pasientnært arbeid, sier direktør for medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen hos Sykehuset Innlandet (SI).

Deltakerne får opplæring i alt fra hygiene og smittevernrutiner til skylleromsarbeid og hjerte og lungeredning.

Etter praksisdagen, som de har på Høgskolen i Innlandet sin avdeling i Elverum, skal de bestå en test på 14 spørsmål før de får beviset på at de kan jobbe som helseassistenter. Da kan de bistå på sjukehusavdelinger som trenger hjelp til alt fra å re senger til å vaske utstyr som brukes på avdelinga.

Er nesten sikra jobb

Hans Petter Emilsen i Nav sier sjansen for å få jobb bør være bra.

– Det er jo et initiativ fra Sjukehuset Innlandet, sier han.

Selv om opplæringstilbudet er i satt i gang i forbindelse med behov for mer hjelp på sjukehus og på sjukehjem under koronapandemien er det også et håp om at tilbudet vil føre til at flere av de arbeidsledige vurderer å søke seg mot helsesektoren.

– De vil kanskje få en fot innenfor en sektor med stort rekrutteringsbehov. Vi vet at der er det og blir det skrikende behov for arbeidskraft, sier Hans Petter Emilsen.

Sjukepleier Sigfrid Smestad Stendal er kursansvarlig for opplæringen. Etterhvert vil Nav ha en bank med helseassistenter som kan brukes både på sjukehus og andre helseinstitusjoner der de ser det er behov for flere hender.

– Jeg håper vi får motivert noen til å søke innenfor helse for vi trenger dem så inderlig, sier Sigfrid Smestad Stendal.

TRENGER DEM: Sykepleier Sigfrid Smestad Stendal har vært med å forme opplæringen. Hun ser at det trengs flere hender på sjukehusene. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Maria Eva Laura Klausen-Zeiher synes opplæringen har vært god og grunnleggende. Hun har halvannen bachelor i administrasjon og ledelse og førskolelærer og har ikke tenkt på å utdanne seg innen helsesektoren. Men nå som hun er uten arbeid er hun klar til å ta i et tak.