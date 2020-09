FHI: – Vi må planlegge for en ny nasjonal smittebølge

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet nå at risikoen for smittespredning som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

FHI er mest bekymret for situasjonen i Bergen og Oslo, og redd for at epidemien i disse byene skal stabilisere seg på et høyere nivå i stedet for å gå ned.

– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, mener vi vil se flere lokale smitteutbrudd i tiden som kommer, og at utbrudd blant unge voksne kan bli store. Foto: Bård Nafstad / NRK

Kan komme ny bølge i løpet av høsten

I risikovurderingen skriver også FHI at det nå må planlegges for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er å unngå denne ved å følge strategien.

Statsminister Erna Solberg sa torsdag at det kan bli aktuelt å innføre flere tiltak hvis det kommer en ny nasjonal bølge.

Hvis en slik bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, ifølge rapporten.

– Siden viruset fremdeles finnes i Norge, og befolkningen ikke er immun, er epidemien ikke over i Norge, heter det.

Spår utbrudd blant unge voksne

Det mest sannsynlige bildet framover er ifølge rapporten er at særlig utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger.

– Utbruddene kan bli oppdaget sent ettersom symptomene i denne aldersgruppa ofte er milde. Videre må vi være på vakt for utbrudd knyttet til samlinger i foreninger, lag og trossamfunn.

FHI skriver videre at spredningen blant unge voksne kan sette i gang ytterligere spredning i byer som Bergen og Oslo. Det kan gjøre arbeidet med smittespredning vanskelig.