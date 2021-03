Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var søndag at kvinnen døde på Rikshospitalet etter å ha blitt behandla for hjerneblødning.

Kvinnen var ansatt på sykehuset på Lillehammer. Hun var under 50 år og tilsynelatende helt frisk.

– Vi er i sorg, sier kvinnens sjef, Frode Totlund.

En uke før kvinnen ble lagt inn fikk hun første dose av koronavaksina fra AstraZeneca.

Det er fortsatt ikke bekreftet om vaksinen har noen sammenheng med dødsfallet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) mener de foreløpig ikke har grunnlag for å si at vaksinen fører til blodpropp.

De sier de skal komme med en konklusjon torsdag.

Tirsdag ettermiddag møtte representanter fra ledelsen ved Lillehammer Sykehus pressen.

JOBBET HER: Kvinnen som nå er død, jobbet her ved Lillehammer sykehus, på avdeling for bildediagnostikk. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Preget av å ha mista en kjær kollega

Frode Totlund var avdødes sjef. Han er avdelingssjef for avdeling for bildediagnostikk på sykehusene på Gjøvik og Lillehammer.

Han fortalte at stemningen på avdelingen er sterkt preget av at en kjær kollega har gått bort.

– Vi forsøker å ta vare på hverandre så godt vi kan, sier han.

Totlund sier at de ansatte prater sammen, og gråter sammen.

– Vi har hatt samlinger, slik at de ansatte kunne snakke sammen. Det hadde vi både på søndag og mandag. På mandag hadde vi en større samling for å favne flere, sier han.

Han forteller at de fleste av de 80 ansatte på de to avdelingene, minus 10–12 stykker, er vaksinert.

– Er det andre på avdelingen som er syke etter vaksinering?

– Nei det er det ikke.

Driften ved avdelinga kvinna jobba på, går som normalt.

– Mange er urolige

Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Sykehuset Gjøvik og Lillehammer, bekrefter at mange de ansatte nå er urolige.

– Det er uro, usikkerhet og sorg som preger de ansatte. Usikkerheten er knytta til vaksinering, og det er ekstra utfordrende å håndtere dette etter at en ansatt har gått bort.

UROLIGE: Kari Mette Vika, divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, bekrefter at mange av de ansatte i helsevesenet nå er urolige. Foto: Geir Randby / NRK

Totalt er det 3500 ansatte ved Sykehuset Innlandet om er vaksinert, men med ulike typer vaksiner.

– Hva gjør dere for å berolige de ansatte nå?

– Alle bivirkninger blir meldt til legemiddelverket. De har valgt å sette AstraZeneca-vaksinen på pause.

Kollegaene får oppfølging

Lillehammer kommune har oppretta kriseteam som skal bistå ved behov. Ifølge fungerende ordfører, Terje Rønning var kvinna bosatt på Lillehammer. Han vet ikke om hun var fra Innlandet opprinnelig.

– Sånt er ufattelig trist. Vi føler med både arbeidskollegaer og familien, sier Rønning.

TRIST: Fungerende ordfører i Lillehammer, Terje Rønning, sier det som er skjedd er trist. De har satt sammen et kriseteam som bistår. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kriseteamet i kommunen har vært på saken i noen dager allerede. De samarbeider med sykehuset om støtte og omsorg for de etterlatte.

– Så får vi håpe vi får klarhet i om det har med vaksinen å gjøre. Det er veldig viktig, sier den fungerende ordføreren.

Flere stopper bruk av AstraZeneca

Så langt har 121.000 nordmenn fått AstraZeneca-vaksine.

Nå har flere land i Europa og andre steder i verden helt eller delvis stanset vaksineringen med AstraZeneca.

Fem av landene har stanset bruken av ett spesielt enkeltparti.

All bruk er stoppa midlertidig i Norge og Sverige har fulgt etter.