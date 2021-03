Innlagt helsearbeider døde – undersøker om det er sammenheng med vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legemiddelverket undersøker om dødsfallet har en sammenheng med vaksinen fra AstraZeneca.

– Legemiddelverket har ikke mottatt ytterligere meldinger knyttet til sjeldne bivirkninger med blodpropp og lavt antall blodplater, sa Steinar Madsen på pressemøtet.

Rikshospitalet opplyser at en av dem som er innlagt er død.

Pasienten som døde var under 50 år

Trine Kåsine fra intensivavdelingen sier på pressemøtet at pasienten som døde var frisk fra før.

– Hun fikk vaksinen en uke før hun ble innlagt. Det er en ung pasient pasient under 50 år. Hun ble behandlet gjennom hele helga, men livet stod ikke til å redde. Hun døde søndag. Det som skjer under sykdomsforløpet er en stor katastrofe i hjernen som gjør at vi ikke klarer å reparere det. Hun dør av en katastrofe i hjernen., sier Kåsine.

Hun sier at tilstanden til de to andre pasientene på Rikshospitalet er at den ene er uavklart og den andre har hun ikke behandlingsansvar for.

– Går igjennom meldinger om blodpropp

– Vi går nå ekstra gjennom meldinger om blodpropp for alle vaksiner. Vi ber om at helsepersonell rapporterer om dette umiddelbart. Rikshospitalet undersøker om det er noen likhetstrekk mellom de tre pasientene som har fått blodpropp. Vi sammenligner også med tilfeller fra utlandet, sier Steinar Madsen.

Han fortsetter:

– Vi antar at hvis det har gått 14 dager etter du er vaksinert, så er det veldig liten risiko for at du får noen bivirkninger. De som har blitt syke har fått én dose, sier han.

– Nå pågår det undersøkelser på nasjonalt og europeisk nivå. Det er det vi finner der som vil være avgjørende. Alle pasientene har vært friske fra før og har omtrent samme sykdomsbilde. Vi har ikke sett noe tilsvarende tidligere ved andre vaksiner, sier Madsen.

Steinar Madsen sier de har fått mange henvendelser de siste dagene. Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

Vaksinering er satt på pause

– Alle legemidler blir godkjent etter en nytte/risiko-vurdering. Det må vi vurdere nå og veie opp. Vi må kunne være helt sikre på de rådene vi gir. Hvis man etter en vurdering kommer fram til at risikoen er større enn nytten, vil bildet bli annerledes, sier Madsen.

Madsen sier på spørsmål om det finnes mørketall at han ikke vil spekulere i nå.

– Det vi vet er at mistenkte alvorlige bivirkninger blir rapportert i relativt høy grad,sier han.

Vaksinering med AstraZenecas vaksine er satt på pause i Norge, mens det undersøkes om det er en sammenheng mellom vaksinen og spesielle blodpropp-tilfeller eller ikke.

Har vært hektiske dager

Fredag kom meldinga om at en yngre helsearbeider i Innlandet som hadde fått AstraZeneca-vaksinen, var død. I går blei det kjent at ytterligere tre helsearbeidere som hadde tatt vaksinen var innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp.

De siste par dagene har vært hektiske for Legemiddelverket.

– Vi har aldri noensinne hatt det så hektisk. De siste dagene har vi fått inn over 1000 meldinger fra pasienter og helsepersonell, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Madsen forteller at det for det meste gjelder meldinger om milde bivirkninger.

– Og så har det vært noen få som vi må se nærmere på. Vi prioriterer selvsagt de alvorlige meldingene, sa han til NRK i går.

Meldingene fra privatpersoner går først til FHI før de blir lagt inn i Legemiddelverket sin database.

Så langt har 121.000 nordmenn fått AstraZeneca-vaksinen.

Mange kvier seg nå for å ta vaksinen fra AstraZeneca. Foto: Richard Aune / NRK

Kvier seg for å ta AstraZeneca-vaksinen

Over hele landet blir helsepersonell i disse dager vaksinert mot koronaviruset. Mange opplever at de som har fått første dose av BioNTech/Pfizer slipper unna med mindre bivirkninger enn dem som har fått AstraZeneca.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund forteller at erfaringene har fått mange som ikke ennå er vaksinerte til å kvie seg for AstraZeneca-vaksinen.