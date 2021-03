Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legemiddelverket informerte i ettermiddag at en innlagt helsearbeider var død.

Det var en kvinne under 50 år som døde. Hun var innlagt på Rikshospitalet, og skal ha vært frisk fra før.

Hun ble behandlet for hjerneblødning.

Kvinnen var ansatt ved Lillehammer sykehus, opplyser sykehuset i en pressemelding mandag ettermiddag. Ut fra det NRK kjenner til, var kvinnen bosatt på Lillehammer.

Legemiddelverket undersøker om dødsfallet har en sammenheng med vaksinen fra AstraZeneca.

Kvinnen hadde fått én dose med vaksinen, én uke før hun ble innlagt.

– Vi er preget

Fylkesleder i Sykepleierforbundet i Innlandet, Ida Høiby, sier at et slik brått, uventa dødsfall, går inn på alle som jobber i helsevesenet.

– Som helsearbeidere blir vi prega når vi får en slik beskjed. Vi føler oss som ett i en slik situasjon, uansett om vi er leger, sykepleiere, helsefagarbeidere eller noe annet, sier hun.

PREGET: Ida Høiby, leder for NSF Innlandet, sier det preger alle helsearbeidere når en ansatt dør. Det er ikke klart om dødsfallet har en sammenheng med vaksinen. Dette skal undersøkes den nærmeste tiden. Foto: privat

Høiby sier at det nå er stort behov for informasjon for alle som har tatt vaksinen.

– Det er bra at Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet kjapt undersøker dette. De har gjort en enormt god jobb til nå, sier Høiby.

Det var mandag ettermiddag at legemiddelverket informerte om at den innlagte helsearbeideren var død.

Trine Kåsine fra intensivavdelingen på Rikshospitalet sa på pressemøtet at pasienten som døde, var frisk fra før.

– Hun fikk vaksinen en uke før hun ble innlagt. Det er en ung pasient under 50 år. Hun ble behandlet gjennom hele helga, men livet stod ikke til å redde. Hun døde søndag. Det som skjer under sykdomsforløpet er en stor katastrofe i hjernen som gjør at vi ikke klarer å reparere det, sier Kåsine.

– Våre tanker går til de etterlatte

Ledelsen ved Sykehuset Innlandet uttrykte medfølelse med de etterlatte i pressemeldingen.

– Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at en av våre ansatte har gått bort. Våre tanker går nå til hennes etterlatte og hennes kollegaer, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet i pressemeldingen.

UTTRYKKER SORG: Alice Beathe Andersgaard, adm.dir. i Sykehuset Innlandet, uttrykte sorg og medfølelse etter dødsfallet for helsearbeideren. Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

Folkehelseinstituttet (FHI) har stanset bruken av vaksinen fra AstraZeneca inntil videre.

FHI og Legemiddelverket har igangsatt en grundig gjennomgang for å se om det kan være en sammenheng mellom vaksinen og ulike former for blodpropp.

– Vi må avvente disse analysene før vi får svar på eventuelle sammenhenger, og det er ventet at disse undersøkelsene vil ta noe tid. Selv om det er meldt få tilfeller av det som kan være alvorlige bivirkninger, er det svært viktig at det blir gjort grundige undersøkelser for å gi svar på dette, sier Andersgaard.

Lillehammer kommunes kriseteam er satt inn for å gi nødvendig hjelp etter hendelsen. Det opplyser fungerende ordfører Terje Rønning.

Han omtaler ellers dødsfallet slik:

– Det er trist, og skremmende. Jeg regner med at hendelsen blir grundig undersøkt. Vi har medfølelse med de som har mistet en nær person, sier Rønning.

Satt vaksinen på pause

Fredag ble det kjent at en annen, yngre helsearbeider i Innlandet som hadde fått AstraZeneca-vaksinen, var død. Personen var ansatt i helsetjenesten i Tynset kommune.

Søndag kom det melding om at ytterligere tre helsearbeidere som hadde tatt vaksinen var innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Den ene av de tre døde altså søndag.

Rikshospitalet vurderer om det finnes noen likehetstrekk mellom de tre pasientene, som kan si noe om årsaken til at de har fått et så spesielt sykdomsforløp.

I alle tilfellene undersøkes sammenhengen med vaksinen.

– Vi har aldri noensinne hatt det så hektisk. De siste dagene har vi fått inn over 1000 meldinger fra pasienter og helsepersonell, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Så langt har 121.000 nordmenn fått AstraZeneca-vaksinen.