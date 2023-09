Ingrid (19) skal være med å slå verdensrekord i samsøm: – Det er litt stas

– En grønnere hverdag er noe jeg setter høyt og prioriterer i livet mitt, sier 19 år gamle Ingrid Margrethe Backer fra Fredrikstad.

I helgen skal hun til arrangementet «Fæbrikstad» i Vikingskipet på Hamar.

Over 5000 er påmeldt til gjenbruksfestivalen.

Som en del av arrangementet skal det arrangeres sykurs, hvor alle som vil kan sy hver sin jakke.

Der håper «Fæbrik» at de slår verdensrekord.

JAKKE: Ingrid Margrethe Backer har laget denne ullteppejakken. Foto: Privat

Skal slå verdensrekord

– Det er litt stas at jeg kan være en del av noe så stort, sier Backer.

Backer skal være med å sy en egen jakke av brukt stoff.

– Men vil de få det til?

– Vi er nok folk, sier Ingrid Bergtun.

SLIK BLIR DET: I tillegg til syverkstedet vil halve Vikingskipet fylles inn med mange aktører. Det vil blant annet være en strikkelandsby, sylandsby og foredragsholdere. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Hun kaller seg selv syinfluenser og er en av gründerne bak «Fæbrik».

– Rekorden er på 606 mennesker som syr sammen i fem minutter. Det er den vi skal slå.

I 2016 ble verdensrekorden i «samsøm» slått i Malaysia. Men om de klarer det er ikke sikkert. Verdensrekorden kan ryke på at noen sitter på mobilen eller at strømmen går.

– Vi er veldig spente, sier Bergtun.

FÆBRIK: Gründerne bak «Fæbrik». Fra venstre: Ingrid Vik Lystne, Mari Norden og Ingrid Bergtun. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Syr du egne klær? Ja, det er bra for miljøet og gøy å sy! 🧵 Nei, men kunne tenkt meg å prøve! Nei, jeg tror ikke dette er noe for meg Vis resultat

Yngste deltager er ti år

Ingrid Margrethe Backer skulle ønske det ble gjort flere tiltak når det gjelder brukte klær, for eksempel når man handler på nett.

– Frakten kunne vært mye billigere når det gjelder brukt framfor nytt.

FÆBRIK: Fæbrik-gründerne er Ingrid Bergtun, Jenny Skavlan, Mari Norden og Ingrid Vik Lystne. Her under The Gathering. Foto: Fæbrik

Ingrid Vik Lystne er også gründer i Fæbrik og syinfluenser. Hun sier det er en festival for alle som er opptatt av gjenbruk, søm, strikking og hekling.

– Eller for de som er nysgjerrige på å lage sine egne klær og noe av det som skal være løsningen på det nye grønne klesforbruket vårt.

Det er flest kvinner som har meldt seg på, men også mange gutter, både på sykurset og resten av festivalen.

VANN: Vikingskipet var full av vann i kjelleren da de skulle se rundt på lokalet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Yngste er ti år og eldste er 72 år, sier også en av gründerne, Mari Norden.

Hun sier flere aktører kommer for å hjelpe til med reparasjon av sportsutstyr eller for eksempel sko.

– Bra at flere lærer å lage egne klær

Klokken 07 går et eget sytog fra Osloområdet til Hamar.

Der skal Lan Marie Berg (MDG) være med.

– Dette er jo «slow fashion» i praksis! Jeg tenker det er bra at flere lærer å lage egne klær og fikse plaggene man allerede har, da blir man ikke like avhengig av å kjøpe nytt og man kan få klærne man allerede har til å vare lenger. Samtidig trengs det politisk handling, sier hun i en e-post til NRK.

Hun forteller at på Stortinget jobber MDG for at kleskjedene må ta klimaansvar for varene sine og at det ikke skal bli lov å kaste brukbare klær.

GLAD: Lan Marie Berg (MDG) skal lære seg å sy på festivalen. Foto: Tommy Iversen / NRK

– Og at det skal bli lettere å drive bruktbutikk, sier hun.

– Når så mange er engasjerte, tvinges regjeringen til å endre klespolitikken, mener hun.

Også Guri Melby (V) skal ta turen. Hun gleder seg til å ta turen.

– Å lage møteplasser og steder som fremmer bærekraftige alternativer og som gjør det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen, er akkurat det vi trenger mer av, sier hun.

KOMMER: Guri Melby (V) har tenkt seg til Fæbrikstad. Foto: William Jobling / NRK

Forrige tirsdag vedtok fylkesutvalget i Innlandet å støtte Fæbrikstad AS med 800.000 kroner til en gjenbruksfestival.

Etter planen skal festivalen arrangeres årlig.