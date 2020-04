Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Skuffende, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

Han kom med en sterk oppfordring til folk før påske om å droppe Sverige-turen.

– Det er skuffende å se at så mange reiser over grensa for å handle og dermed pådrar seg karantene. I verste fall tar de med seg smitte tilbake og sprer den, fordi Sverige har et annet smittebilde enn Norge, sier Teigen.

De 350 som er satt i karantene i Innlandet ble stoppet og registrert på flere grenseoverganger i løpet av påskeuka. Teigen synes det er mange, men sier det helt sikkert skulle vært enda flere.

– Vi har jo ikke vært overalt 24/7. Det er helt sikkert et større antall som har vært over grensa. De 350 er de vi har klart å registrere, sier stabssjefen.

Travelt på Svinesund

Avsnittsleder for innsatsledelse i Øst politidistrikt, Øyvind Nilsen, er også skuffet over svenskehandlerne.

På Svinesund, som er den mest trafikkerte grenseovergangen mellom Norge og Sverige, ble 1.700 personer satt i karantene i løpet av påskeuka etter å ha vært på tur til Sverige. På overgangen i Ørje ble 300 satt i karantene.

– Det er trist at man ikke er villig til å være med på den felles dugnaden. Det er dessverre en del som ikke tar det så nøye, sier Øyvind Nilsen.

Han tror de aller fleste tok et bevisst valg og syntes at handleturen var verdt 14 dager i karantene.

«Skulle bare...»

Når politiet spør hvorfor folk har dratt over grensa, svarer mange; «jeg skulle bare...» De tror kanskje at det er greit hvis det bare er de som gjør det.

Stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, er skuffet over at så mange dro til Sverige i påsken. Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

– Men det er jo mange som tenker sånn og man vet ikke hvor denne smitten er til enhver tid. Den er usynlig og det er fort gjort å ta den med seg tilbake til Norge, sier Pål Erik Teigen.

Øyvind Nilsen i Øst politidistrikt sier forklaringene varierer, men at mange sier de valgte å dra fordi de trengte å handle snus, røyk eller matvarer.

Bøtelegger brudd på karantene

Det er fortsatt ikke forbudt å dra til Sverige eller utlandet. Men du må altså i karantene i 14 dager når du kommer tilbake til Norge.

Både politiet i Innlandet og i Øst understreker at det er svært viktig at folk respekterer karantenebestemmelsene.

Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt sier politiet fortsatt oppfordrer folk til å ta situasjonen på største alvor.

– Vi må fortsatt ha fokus på å forhindre smitte, og i hvert fall ikke begynne å slippe opp, sier stabssjef Teigen.

Vegard og Kristian i Innlandet politidistrikt er blant dem som har voktet svenskegrensa i påsken. Foto: Ann-Kristin Mo

Nå er de aller fleste som har vært på tur over grensa registrert med navn og adresse, så hvis de dukker opp igjen før karantenetida er over, blir de anmeldt.

