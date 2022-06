Håkon (18) skal hjelpe unge etter pandemien: – Vil løse reelle problemer

Som 12-åring begynte Håkon Ellingsen å utvikle digitale plattformer. Allerede som 14-åring solgte han sin første egenutviklet plattform, et spillkasino, for 10 000 dollar.

Nå, fire år senere, er han klar for å lansere et nytt produkt.

Det hele startet på gutterommet i Kongsvinger. Basert på en idé brukte han tiden under pandemien til å rekruttere utviklere og designere fra hele verden.

Sammen lagde de «Ellingsen Group», et teknologisk selskap. Nå er målet å skape et digitalt produkt som kan hjelpe andre.

– Det er et stort ansvar, men det er jeg villig til å bære, sier 18-åringen.

Vil være en motkraft med «Bloomful»

I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, som viser til flere norske undersøkelser, står det at symptomer på angst og depresjon har økt noe under pandemien blant unge i alderen 11–19 år.

Hovedpunkter fra FHIs rapport fra 31. mai 2022 Ekspandér faktaboks Psykiske plager er vanlige blant ungdom. For jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer psykiske plager som bekymring og stress økt de siste tiårene.

Norske studier viser at rundt 7 prosent av barn og unge i alderen 4-14 år har en psykisk lidelse.

Internasjonale tall viser at omkring 13 prosent av barn og unge under 18 år oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse. Forekomsten varierer imidlertid mye på tvers av kjønn og alder.

I 2020 ble 5 prosent av barn og unge diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten.

Andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten har økt de siste ti årene – spesielt for jenter og kvinner i alderen 12-24 år.

Det har også vært en økning i totalbruken av legemidler for psykiske lidelser blant barn og unge de siste ti årene. Kilde: Folkehelseinstituttet

Ellingsen håper å bidra til endring. Han mener mange av teknologigigantene lanserer plattformer som skaper flere problemer enn de løser.

– Vi vil være en motkraft i teknologiindustrien. Vi vil løse reelle problemer, sier han.

Derfor skal 18-åringen, sammen med flere i Ellingsen Group, lansere en app som heter «Bloomful».

Appen skal være et lavterskeltilbud for unge, der brukere kan komme i kontakt med psykologer fra mobiltelefonen.

75 ANSATTE: Ellingsen Group holder til i Kongsvinger. Hovedinntektskilden til selskapet får de ved å jobbe med utvikling og design for andre selskap. De har også investorer. 18-åringen har nå 75 ansatte, hvor 25 jobber fast. Disse er fra rundt om i verden, og samarbeider digitalt. Foto: Ann Kristin Mo / NRK

– Vi ser at mange unge sliter med den psykiske helsen, og vi ser at tilbudene er sentralisert – noe som gjør at ikke alle har tilgang på gode tilbud i sitt nærområde. Med appen kan folk begynne å søke hjelp gjennom det digitale.

Avisa Glåmdalen og MittKongsvinger har tidligere skrevet saker om den unge gründeren.

– En fornuftig vei inn

Jens Christoffer Skogen er seniorforsker ved FHI, og har sammen med Universitetet i Bergen og Bergen kommune, i forskningsprosjektet «Bergen i Endring», gjort flere målinger av den psykiske helsen til blant annet ungdom under pandemien.

Undersøkelsene de har gjort, viser at pandemien har påvirket den psykiske helsen deres i stor grad.

– Vi har sett en økning av typiske symptomer på angst og depresjon fra tidlig i pandemien til rundt ti måneder ut i pandemien. Det henger fint sammen med andre undersøkelser, både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

FLERE SLITER: – Vi ser en økning i selvrapporterte psykiske plager, både blant ungdom og unge voksne. Vi ser også at andelen barn og unge som kontakter helsetjenesten på grunn av psykiske problemer har økt, sier Skogen. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Skogen synes prinsippet med å lage en app for å hjelpe unges psykiske helse, er en god idé.

– Det er et bra initiativ. Så lenge man tar de rette skrittene, så tenker jeg at det er et positivt bidrag. Det er behov for tjenester som er tilpasset ungdom i dag. Mye av livene deres foregår på digitale plattformer, så jeg tenker at det er en fornuftig vei inn for å møte ungdom på.

Håper å skape en dominoeffekt

Lanseringen av appen er rett rundt hjørnet. 18 år gamle Ellingsen håper den vil være til nytte for unge som sliter.

Appen vil først gå ut til brukere i Norge, men Ellingsen sier han har internasjonale ambisjoner for appen. Han håper også på konkurranse fra andre.

– Det viktigste for oss er å skape en dominoeffekt, hvor andre aktører kommer etter og lager lignende apper. Om vi kan være en innovatør i industrien, så er det bare bra med konkurranse. Da har vi gjort jobben vår.