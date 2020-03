– Det har vært veldig hektisk den siste uka, med mye jobb og lite søvn, sier kommuneoverlege i Sel, Therese Renaa.

Sel kommune i Gudbrandsdalen er en av kommunene som er hardest rammet av koronaviruset. 1000 personer er i karantene, og tallet på smittede stiger dag for dag.

Bare i løpet av onsdag har 8 nye personer fått påvist smitte. Totalt er 19 personer smittet.

Renaa sier at folk stort sett tar situasjonen med godt mot.

– De fleste har vært reale, lojale, og har stilt opp, sier hun, og legger til at noen av de første som ble syke i kommunen, nå begynner å bli friske. Andre har varierende form, men ingen er alvorlig syke.

KOMMER MED RÅD: Kommuneoverlegen i Sel råder alle norske kommuner til å sette av mye folk i tida framover. – Smittesporing tar tid, sier hun. Foto: Geir Randby / NRK

– Alvorlig situasjon

Kommunedirektør i Sel, Ola Helstad, sier til NRK at det er en utfordrende situasjon for kommunen.

– Det er nye tilfeller av smitte hver dag, som et resultat av den prøvetakinga som blir gjort. Det er også flere og flere som blir satt i karantene, sier han.

Han sier at de også jobber med forståelsen for viruset, og at de har etablert egne telefonlinjer folk kan bruke ved spørsmål om korona.

– Men vi er bekymret for det som vil skje fram i tid. Hvis sentrale personer, for eksempel i helsevesenet, selv blir syke, har vi et problem. Det er en nasjonalt utfordring, sier han.

ALVORLIG: Ola Helstad i Sel kommune sier det er en utfordrende situasjon i Sel kommune nå. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Har kontroll

Helstad sier at de har kontroll på nåværende tidspunkt. Av de prøvene de tar nå, er det en lav prosentandel som gir positivt utslag. Han presiserer at det at så mange er satt i karantene, er for å ta hensyn slik at ikke enda flere blir smitta.

– Sel er hardt ramma. Har dere behov for hjelp utenfra?

– Hvis situasjonen vedvarer, så vil det være slitasje på våre folk. Dette ble diskutert senest i kveld med folk fra Fylkesmannen, sier Helstad.

I en pressemelding som ble sendt ut fra Sel kommune onsdag, ble situasjonen betegnet som alvorlig.

Onsdag ble to barnehager i Sel stengt.

Fra før er flere skoler stengt. Tidligere i dag kom det beskjed om at den videregående skolen på Otta er stengt ut neste uke.

TESTES: Iren Trettøy er av de mange som har blitt testa i Sel kommune de siste dagene. Den første smitten i kommunen kom fra personer som hadde vært i Nord-Italia. Foto: Geir Randby / NRK

Roser næringslivet

Kommunen roser for øvrig både næringslivet og frivillige i Sel for at de stiller opp. For eksempel har det blitt etablert tjenester der innbyggere som er i karantene kan få tilkjørt servering.

Fylkesmann Knut Storberget kom tidligere i dag med egne råd til befolkningen. Det går både på å unngå sosiale sammenkomster, men også å unngå reiser til steder der det er høy grad av smitte.

– Jeg opplever situasjonen i Innlandet til å være svært alvorlig, men at den er håndterbar. Hvis vi alle gjør vårt og følger de anbefalinger som blir gitt så kommer vi bedre gjennom det, sier fylkesmann i Innlandet Knut Storberget.