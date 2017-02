Yvonne (18) om hærverket på Geilo: – Synd at noen ødelegger for alle

I helgen leide ungdomer fra Bergen flere hytter på Geilo for den årlige tradisjonen med fest på vinteren før russetiden.

De ga politiet nok å gjøre. Det kom stadige meldinger om bråk, fyll og hærverk.

Totalt 150 ungdommer var involvert i festlighetene, ifølge politiet. De vet ikke hvor mange som har laget bråk, men sier at de har gitt muntlige pålegg til fem-seks personer.

Omfanget av ødeleggelsene var så stort at politiet ikke hadde ressurser til å følge opp mistanker om narkotikabruk.

– Jeg synes dette er helt håpløst. Jeg vet ikke om de legger folkeskikken fra seg på Bergensbanen eller på riksvei 7, men ungdommene oppfører seg særdeles ufint, sier politioverbetjent Jan Klodal ved Hol lensmannskontor.

Store ødeleggelser

Direktør Terje Simonsen ved Bardøla høyfjellshotell forteller om utagerende oppførsel, hærverk, forsøpling og mye fyll fra ungdommer som gjestet hotellet hans.

Ruter på hyttene ble knust, og møbler og dører ble ødelagt.

– Jeg har ikke opplevd noe slikt tidligere, sier Simonsen.

Ifølge BA er det snakk om skader for over hundre tusen kroner.

ØDELAGT: Flere vinduer ble knust og møbler og dører ble ødelagt. Foto: Privat

– Enkeltpersoner som ødelegger

Yvonne Mikkelsen (18) og Synnøve Nicolaisen (18) var sammen med de andre jentene på russebussen «Koden 2017» blant ungdommene som hadde leid hytte på Bardøla i helgen.

De forstår reaksjonene, men synes at bergensungdommen får ufortjent mye kritikk.

– Jeg syns det blir fremstilt som verre enn det var. Det er jo noen få enkeltpersoner som ødelegger, de fleste har oppført seg bra, sier Mikkelsen.

– Jeg gremmes virkelig over det enkelte har gjort. Å begynne med hærverk er langt over streken. Men det er litt urettferdig at alle får skylden for det, sier Nicolaisen.

ALVOR OG MORO: Synnøve Nicolaisen mener at de aller fleste klarer å feste og samtidig ta ansvar. Foto: Privat

De to forteller at hytten de bodde på fikk klager for å spille for høy musikk, men at de forsøkte å rette seg etter det.

– Vi har hatt en kjempegøy helg, så det er veldig dumt at noen ødelegger slik at hotellet sliter i etterkant. Jeg forstår at han er frustrert, sier Nicolaisen.

Vurderer tiltak

Direktør Simonsen sier at de nå vurderer tiltak for å hindre bråk og hærverk i fremtiden. Han sier at de årlige turene til bergensrussen har eskalert.

– Vi vurderer å si nei til at ungdomsgjengene får besøke oss samlet neste år. Det er i tilfelle veldig trist, for vi vil helst ønske alle velkommen. Men når det eskalerer sånn som dette, er vi nødt til å vurdere tiltak, sier Simensen.

KNUST: Det er en årlig tradisjon at russ fra Bergen reiser til Geilo for å feste en helg om vinteren før de har russefeiring. Denne gangen gikk det over styr. Foto: Privat

Det syns Mikkelsen og Nikolaisen er synd.

– Det er veldig kjipt for dem som er yngre enn oss at de kanskje ikke får muligheten til å reise på denne turen, sier Nikolaisen.

Ungdommene som har bodd i hytter som har blitt utsatt for hærverk, vil få erstatningskrav for skadene de har gjort på hyttene.