Russ anmeldes for hærverk på Geilo

Politiet har i løpet av helgen fått flere meldinger om bråk, fyll og hærverk på hyttene som russen hadde leid seg inn på.

Ungdommene hadde leid seg inn på flere hytter, og siden torsdag har politiet på Geilo fått meldinger om festing som har gått over styr, ordensforstyrrelser og skadeverk.

– Politiet på Geilo har hatt mer enn nok å gjøre denne helgen. De har kjørt fra sted til sted og "drevet brannslukking"; avsluttet fester og pålagt ungdommer å holde seg unn hytter. Det har gått slag i slag, sier Tov Thorsrud, operasjonsleder hos politiet i nordre Buskerud.

Fikk melding om hærverk på hytte

I dag fikk politiet melding fra en som leier ut hytter på det populære skistedet om at hytta var ramponert.

– Der var det knuste vinduer, møbler som var ødelagt og søppel over alt. Og ungdommene hadde reist fra stedet, sier Thorsrud.

Den siste hendelsen blir anmeldt. Thorsrud vet ikke om det kan komme flere anmeldelser.

Håper dette ikke gjentar seg

– Det er flere måneder til russefeiringen starter på alvor. Blir det satt i verk tiltak fra politiets side for å forhindre at lignende ting skjer igjen?

– Jeg vil anta at det lokale politiet og andre som er berørt vil vurdere om noe kan gjøres for å forebygge at slikt skjer igjen, sier operasjonslederen.

Bodde i mange hytter

Ungdommene hadde leid hytter flere steder på Geilo, blant annet på Bardøla høyfjellshotell.

Terje Simonsen er hotelldirektør der. Han synes det er trist å oppleve det som skjedde i helgen.

– Når ungdommer kommer sammen i så store gjenger kan det lett "ta litt av". Det er mye flott ungdom, men noen få ødelegger for mange. Jeg har aldri opplevd det så ille som denne helgen, sier han.