Når kroppen ødelegger jobbintervjuet

Den blide bergenseren har vært arbeidsledig i flere måneder. Han brenner etter å få seg en fast jobb, slik at drømmen om egen bolig med samboeren Henrikke og sønnen Julian kan bli en realitet.

Skal det skje, må han komme seg helskinnet gjennom sitt eget personlige helvete: Jobbintervjuet.

Der andre blir litt stresset og klam i hendene, blir Karl-Andreas satt fullstendig i offiside av sin egen kropp.

Spill av video

– Han forandrer personlighet

– Karl-Andreas er veldig jordnær og alltid positiv. Men når han skal på jobbintervju, forandrer han totalt personlighet, forteller samboeren.



– Jeg blir så utrolig nervøs, for det er så mye som står på spill. Det vanskeligste er å skulle selge meg selv, være selvsikker og vise at jeg er klar for jobben, sier han selv.



NRK ble med den unge familiefaren på intervju hos Bemanningsbyraaet, som leter etter kundebehandlere for bergensbaserte Sbanken (tidligere Skandiabanken).

Vel inne hos intervjuerne Mona Lavik Sletten og Jon-Frode Bosøen blir Karl-Andreas kortpustet og urolig. Han skifter ofte sittestilling, tørker sine svette hender på buksen gjentatte ganger og stryker seg over skjegget når han er ukomfortabel.

Aller verst er det at nervøsiteten går utover svarene. Da intervjuerne spør hvorfor han er egnet til jobben som kundebehandler, går det helt i stå.



– På en nervøsitetsskala fra én til ti, var han en god åtter, sier Bosåen.

LES OGSÅ: Jobbsøkere med aktive og åpne nettprofiler stiller sterkere

FIKK HJELP TIL Å ROE NED: Karl-Andreas Turøy fikk en rekke innspill på hvordan han kan få bedre kontroll på kroppen under et jobbintervju. Hvordan det gikk med ham på neste intervju, kan du se i NRK-programmet «Kroppsspråk» på NRK TV. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Kan oppleve intervjuet som ubehagelig

Og et problem er det i sannhet blitt for Karl-Andreas. En ting hans egen opplevelse av situasjonen, med uro, jernteppe og svetteringer under armene.

Uheldig kroppsspråk hemmer ikke bare den som sliter med det. Det kan også stresse den som intervjuer deg.



– Når noen er så urolig og nervøs som han er, vil det påvirke intervjuerne. De har speilnevroner som fanger opp signalene fra kandidaten, slik at de kan oppleve hele situasjonen som ubehagelig. Hele atmosfæren blir lite hyggelig, sier Live Bressendorf Lindseth.

Hun regnes som Norges fremste ekspert på kroppsspråk og analyserte blant annet Anders Behring Breiviks fremtreden i rettssaken etter 22. juli-angrepene.

I NRK-serien «Kroppsspråk» er hun hentet inn for å hjelpe både Karl-Andreas og seerne med å få bukt med problemene deres.

EKSPERT: Live Bressendorf Lindseth ble opptatt av kroppsspråk da hun som barn begynte på skole i Canada uten å kunne verken engelsk eller fransk. Foto: NRK

Gjør kardinalfeil ved håndtrykket

– Det er synd at disse urolige bevegelsene ødelegger for ham. Et eksempel: Når han får et ubehagelig spørsmål, trekker han bena oppunder seg og lener seg fremover med hendene foldet. Da skaper han en fosterstilling og virker ufri og bundet, sier Lindseth.

Karl-Andreas feiler også med håndtrykket. Da han hilser på intervjuerne hos Bemanningsbyraaet, hilser han først på Mona Lavik Sletten. Men så snart håndtrykket er etablert, flytter han blikket og oppmerksomheten over Jon-Frode Bosøen.

– Da sier han egentlig at han ikke er særlig interessert i henne. Du må være vendt mot personen, se ham eller henne i øynene og smile på en velmenende måte, sier Lindseth.

Håndtrykkssituasjonen er ofte grunnlaget for førsteinntrykket. I møte med nye mennesker tar det kun sekunder før den andre har gjort seg opp en mening om deg som er vanskelig å endre på.

Et dårlig førsteinntrykk kan føre til at jobbintervjuet i realiteten er over før det har begynt.

Fem tips til jobbintervjuet Ekspandér faktaboks Møt intervjuerene med en ordentlig håndhilsen, hvor du ser vedkommende inn i øynene og smiler.

Trekk skuldrene tilbake og sitt rett. Da får du bedre kroppsholdning og det blir lettere å puste. Øv gjerne med en bok på hodet

Hold beina i ro. Sett bena godt i gulvet og forestill deg at de er limt fast.

Pust sakte inn og ut og hold haken i rett vinkel i forhold til gulvet

Mostå fristelsen til å «trøste» deg selv underveis ved å stryke deg selv i ansiktet eller på armen.

Mener alle kan lære seg bedre kroppsspråk

De færreste har et voldsomt bevisst forhold til hvordan kroppen kommuniserer.

– Vi ser ikke oss selv slik andre gjør det. Derfor er folk ofte ikke klar over hva kroppsspråket deres sier før noen andre påpeker det, sier Lindseth.



– Hvordan oppleves det for noen å få en slik tilbakemelding på kroppsspråket sitt?



– Det kan være tøft å få. Det som er viktig, er å se over det såre og ikke ta det som kritikk, men en mulighet til å lære og bli bedre. Sannheten kan såre, men den dreper ikke.

Fikk andregangsintervju

Karl-Andreas fikk med seg innspill og øvelser fra eksperten som forhåpentligvis vil hjelpe dem i liknende situasjoner i fremtiden. Det er nemlig ikke så mye som skal til før en merker stor endring.

– Alle kan lære seg å formidle et positivt og inkluderende kroppsspråk, åpne opp og komme folk i møte. Alt som trengs er at noen tør å si fra og at vedkommende er interessert i å gjøre noe med det, sier Lindseth.

Til tross for vanskene på intervjuet hos Bemanningsbyraaet, anbefalte Mona Lavik Sletten og Jon-Frode Bosøen at Sbanken kalte Karl-Andreas inn til et andregangsintervju.

Der fikk den nervøse bergenseren bruk for alle triksene han lærte av kroppsspråkekspert Lindseth. Innsatsen ga uttelling. Noen dager senere ringte telefonen og Karl-Andreas fikk beskjeden han ønsket seg mer enn noe annet:

Spill av video

– Starten på et nytt kapittel i livet

– Jeg er veldig glad for at jeg endelig klarte å fremstå slik som jeg har lyst til. Det var en enorm forskjell fra det første intervjuet, og jeg følte jeg klarte å være både rolig og sikker på meg selv, sier Karl-Andreas i ettertid.

Live Bressendorf Lindseth sier hun er svært glad for at treningen endte med jobbtilbud.

– Karl-Andreas er en sjarmerende, oppriktig og lærevillig ung mann. Han var sugen på faktiske kunnskaper og få vite konkret hva han måtte jobbe med. Slike mennesker er det veldig kjekt å jobbe med, sier den erfarne eksperten.

For familien på tre i Fyllingsdalen var ansettelsen i Sbanken starten på en nytt kapittel i livet.

– Nå er vi klare for boligjakt. Vi er begge fast ansatt og har jobber vi liker, så nå sparer vi iherdig til egenkapital for å kunne kjøpe vår egen bolig, sier bergenseren.

SE «KROPPSSPRÅK: JOBBINTERVJU» MED KARL-ANDREAS:

Kroppsspråk Du trenger javascript for å se video. Kroppsspråk