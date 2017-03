Tror milliardkontrakten vil skape tusenvis av ekstra arbeidsplasser

– Bakeren på Stord er den første som får merke ringvirkningene av kontrakten. Der er det bakt veldig mange marsipankaker i dag, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Etter en tøff periode med få jobber og stor arbeidsledighet gikk flagget til topps på Stord da det ble kjent at Kværner Stord fikk en av de største og viktigste offshore-kontraktene til Statoil i år.

Kontrakten er på fem milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen og vil gi 3000 årsverk frem til 2020. Men dette vil få ringvirkninger for langt flere, mener konsernsjefen i Kværner.

– Det er en ombyggingskontrakt der vi trenger fabrikasjon, prefabrikasjon og bygging hos andre. Den direkte jobben som skal utføres er på rundt 3000 årsverk, men vi anslår at den får ringvirkninger på rundt 12.000 årsverk de neste fire årene, sier Haugan.

Han vet foreløpig ikke hvor mye av arbeidet som vil gjøres lokalt i Sunnhordland, men sier en stor andel av arbeidet vil bli gjort i Norge.

OPPGRADERES: Njord A-plattformen ligger på Stord. Arbeidet har vært i gang siden august i fjor da inspeksjonsarbeidet for å se på hva som trengtes å gjøre med plattformen startet. Foto: May-Helen Rolfsnes

Feirer med kake

På Kværner Stord signerte Kværner og Statoil formelt milliardkontrakten. Deretter var det feiring med kake og konsert.

– Ikke bare Stord, men også alle de andre kontorene i Kværner fikk marsipankake rett etter klokken 12 i dag, forteller Haugan.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) var også til stede på feiringen i dag. Han sier det er en gledens dag, ikke bare for Sunnhordland, men også for resten av Norge.

GLEDENS DAG: Terje Søviknes (Frp) var med på feiringen på Kværner Stord i dag. Han tror kontrakten får ringvirkninger for hele Norge.

– Dette gir arbeidsplasser i det korte perspektivet i utbyggingen av Njord her med 3000 årsverk. Men i det lange løp er det jo 20 års produksjonstid som betyr arbeidsplasser i det lange løp. Det betyr inntekter til fellesskapet som blir med å finansiere velferden vår som for eksempel barnehager, skoler og eldreomsorgen, sier Søviknes.

Blir vanskelig å finne folk

Ikke alle er like optimistiske. Leder i Industri Energi, Leif Sande, tror det kan bli vanskelig å få tak i nok kvalifiserte folk til arbeidet.

HAR FUNNET SEG ANDRE JOBBER: Leder i Industri Energi, Leif Sande tror det blir vanskelig å finne Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

– Det er altfor mange som har kuttet ut hele oljebransjen. Jeg har snakket med folk som blir oppringt og får tilbud om å komme tilbake, som sier nei fordi de har funnet seg til rette på et annet område.

– Hva kan man gjøre for å hindre det?

– Nå er det vel sannsynligvis ikke så mye å gjøre. Men myndighetene var altfor sent på banen med å legge til rette for at folk kunne bli hos arbeidsgiveren og få til ordninger som sikret det, sier Sande.