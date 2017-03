Kommunen heiste flagget da milliardkontrakten ble kjent

Kværner Stord har fått en kontrakt på fem milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen. Kontrakten vil gi 3.000 årsverk frem til 2020.

Lokalsamfunnet på Stord jubler for kontrakten.

– Flagget gikk til topps på rådhuset klokken åtte i morges. Vi var kjent med kontrakten, og jeg ser at det er flere rundt i strøket som flagger. Det er en gledens dag, sier ordfører i Stord, Harry Herstad (Ap).

Han mener at denne kontrakten gir optimisme tilbake til regionen.

– Vi har hatt en tøff periode her nede nå, så kommer denne fantastiske, gledelige meldingen her. Vi har hatt lite og gjøre, stor ledighet og lave skatteinntekter. Kontrakten betyr mye for psykososiale tanker og folkehelse, samt økt produktivitet, sier Herstad.

GLAD: Stord-ordfører Harry Herstad, her avbildet ved en annen anledning, jubler for kontrakten. Foto: NRK

Fagforeningen jubler

Flere tusen har mistet jobben i oljebransjen de siste årene. Utenlandske verft har tidligere blitt tildelt store kontrakter, og det gleder den norske bransjen at jobbene kommer «hjem».

– Dette er en kjærkommen kontrakt for oss. Innsatsen som er lagt ned av arbeiderne her, leverandørene og oljeselskapene bærer frukter, og vi er konkurransedyktige. Det viser at det er fortsatt behov for den kompetansen vi har, sier Amram Hadida, leder for verkstedklubben på Kværner Stord.

Han mener likevel at de trenger mer arbeid.

– Det er bra for oss nå, men jeg snakker på vegne av hele bransjen og leverandørindustrien når jeg sier at vi trenge rmer arbeid utover 2020. Dette gir oss riktignok litt mer tro på fremtiden, sier Hadida.

Edvard Grieg-plattformen ble bygget på Kværner Stord. Byggingen av den og den nye kontrakten viser at Sunnhordland står i en særstilling for ferdigstilling av store industriprosjekter. Foto: Jon Bolstad / NRK

– I verdensklasse

Ove Lunde i interesseorganisasjonen for olje og gass i Hordaland, HOG, mener at industriarbeidet i Sunnhordland er i verdensklasse.

– Kværner på Stord er blitt en bedrift som få andre i hele vreden kan konkurrere med når det gjelder ferdigstilling av store industriprosjekter som Njård-plattformen er. Vi så på plattformen Edvard Grieg til Lundin, at de levert på timen når de skulle og kostnaden som var bestemt, sier han.

Han peker på små, mellomstore bedrifter som nøkkelen til suksessen i regionen.

– Bedriftsledere møtes fredag ettermiddag og snakker om erfaringer, de finner sine nisjer, de kjenner hverandre og jobber ut ifra dette. Sluttresultatet blir kjempebra, og det er disse små, mellomstore bedriftene som Kværner er helt avhengig av og får kvalitetsleveranser fra, sier han.

STRÅLER: Olje- og energiminister Terje Søviknes vil være tilstede ved kontraktsigneringen på Stord klokken 12 fredag. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er fantastiske nyheter i den situasjonen som vi er i nå. Det er fortsatt stor aktivitet på norsk sokkel, og det ligger mange prosjekt som er under utvikling. Njård har vært et av de og ligger allerede på Stord, og skal bygges opp igjen for å bidra til verdiskapning på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).