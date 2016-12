Travhest fikk tre spiker inn i hoven – nå blir det politisak

Hesten Emil Fame var en av forhåndsfavorittene før et travløp på Bergen Travpark torsdag forrige uke. Før start haltet hesten, og undersøkelser viste at noen hadde slått tre spikre inn i en av hovene. Måten det er gjort på viser at noen personer må ha gjort dette med vilje.

Saken er nå politianmeldt.

– Det ble anmeldt tirsdag morgen på Bergen nord politistasjon, sier Gaute Lura, eier av hesten.

– Utrolig kjipt

Han har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra politiet om hvordan etterforskningen går. NRK har heller ikke fått noen kommentar fra politiet onsdag.

– Jeg synes at det er utrolig kjipt at vi ikke vet hva som er skjedd her, også overfor andre hesteeiere, sier Lura.

Han vil ikke mistenke noen personer for mishandlingen.

– Vi vet ikke om dette er sabotasje. Det kan jo være noen som hadde som intensjon om å være stygg med hesten, uten at de skulle sabotere, sier Lura.

Går bra med hesten

Samtidig er hesten operert. Den ble lagt i full narkose og skal nå være på bedringens vei.

– Hesten trår fint. Det virker å gå bra, så sant det ikke er betennelse i såret. I beste fall kan vi kjøre ordentlig med den om fire til seks uker, sier Lura.

VAR FAVORITT: Emil Fame var en av favorittene til å vinne 5. løp på Bergen Travpark forrige uke. Arkivfoto. Foto: NRK

Generalsekretær i Det Norske Travselskap, Morten Buer, forteller at de tok kontakt med Lura så snart de ble kjent med saken, og tilbydde å sende over deres egen spesialetterforsker.

– Etterforskeren bisto med å anmelde saken. Dette er noe vi ser svært alvorlig på, sier Buer.

– Folk er urolige

– Dette er svært smertefullt for hesten og kunne vært livstruende. Derfor ønsker vi å komme til bunns i saken, sier Buer.

Han opplever at hendelsen fører til uro i miljøet.

– Folk blir engstelige når man ikke vet hva som har skjedd. Det står over 400 hester i tilknytning til Bergen Travpark, og det er helt naturlig at dette skaper uro.

Leder for Bergen Travpark, Atle Lundgren Hansen, sier at han ser svært alvorlig på saken.

– Anmeldelsen ble levert i går, og jeg håper politiet kommer raskt på banen og at saken løser seg.

Vurderer videoovervåkning

Lundgren Hansen sier de nå vurderer å montere videokamera på området rundt travbanen, for å forsøke å hindre at lignende episoder finner sted igjen.

– Det er en veldig lei sak. Jeg håper for alt i verden at man finner ut hvem som har gjort dette, slik at vi får avsluttet saken og at det ikke går noen rundt og kan tenke seg å gjøre slikt igjen.

Lundgren Hansen forteller at folk på travbanen venter i spenning og håp om at det skal komme et svar fra politiet.

– Det har aldri skjedd noe slikt før, så man håper at det finnes en naturlig forklaring. Dessverre ser det ikke helt slik ut, sier Lundgren Hansen.