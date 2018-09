Tiltalt for å ha bestilt hundrevis av barneovergrep: – Ble selv utsatt for overgrep som 13-åring

Da rettssaken mot 47-åringen startet torsdag, nektet den tidligere Ap-politikeren fra Hordaland straffskyld på 178 tiltalepunkter. Han erkjente å ha onanert foran barn på webkamera.

Men selv om politiet har beviser for at han har overført 722.000 kroner til utlandet, og mener pengene var betaling for at det skulle begås filmede overgrep mot over 150 filippinske barn, nekter 47-åringen befatning med dette.

Mannen ble pågrepet høsten 2016, i forbindelse med operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt.

– Prøvd å glemme i 30 år

Da tiltalte startet sin frie forklaring torsdag ettermiddag, forklarte han detaljert om oppveksten, som han beskrev som god. Dommeren var imidlertid usikker på relevansen, og da 47-åringen fortsatte fredag, fikk han beskjed om å nærme seg det saken handler om.

Han hadde kommet inn i rettssalen iført lys blå skjorte og dongeribukse, og hilste på familiemedlemmene som følger rettssaken.

Men 47-åringen fortsatte å lese opp forklaringen han har skrevet fra et hefte som ligger foran ham i rettssalen, og delte blant annet med retten hva familien pleier å spise til middag 1. juledag, og hvilke spill og leker de har etter måltidet.

Men så kom han til noe han mener kan være med på å forklare det som skjedde i perioden tiltalen gjelder.

– Det er noe jeg har fortrengt og prøvd å glemme i over 30 år. Men det har plutselig dukket opp hardt og brutalt i den situasjonen jeg er i nå, sier 47-åringen, som forteller at historien fra sommeren 1984, da han var 13 år, plutselig dukket opp i hodet hans mens han satt i fengselet i Åsane.

– Jeg var spinkel, blyg og uerfaren

– Jeg var en spinkel, blyg og uerfaren gutt, og han andre i dette var tre år eldre, sier tiltalte.

Han forteller at 17-åringen viste ham pornoblader, og etter hvert ville ha sex med ham. Tiltalte sier han nektet oralsex.

– Men jeg måtte masturbere ham en rekke ganger, og meg selv foran ham.

Tiltalte sier han aldri fortalte historien til noen.

– Etter denne sommeren følte jeg på en stor skam. Det var flaut, det var tabu, sier 47-åringen i retten.

Tiltalte har en sønn i 20-årene. Det ble slutt med morens sønn i 1998-99, forteller han.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å ha en kone, en vanlig familie, sånn som alle andre. Så det føltes sånn sett som et nederlag, sier han om bruddet.

47-åringen har hatt flere korte forhold siden bruddet med sønnens mor, og «har og har hatt et helt normalt forhold til damer og sex»

Men etter hvert begynte han å føle seg ensom.

– Jeg har aldri funnet den rette i ettertid, sier han.

VITNEBOKSEN: Her sitter 47-åringen og forklarer seg. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Alltid vært svak for asiatiske damer

Mannen er altså tiltalt for å ha fått utført overgrep på filippinske barn, etter å ha bestilt dem via chattetjenester som Skype, og overført penger til Filippinene. I retten forteller han at han «alltid har vært svak for asiatiske damer».

Rundt 2005 opprettet han profil på en asiatisk datingside, forteller han.

– Det var den spede begynnelse på den typen chatting. Etter hvert tror jeg nok jeg har hatt profil og konto på nesten alle sånne sider. Og som dere så i går, har jeg brukt ufattelig mye penger på dette, sier 47-åringen.

Han sier han også har brukt penger på gambling på nettet. Chattingen ble en slags avhengighet, sier han.

– Etter hvert ble det en slags vane, en slags avhengighet, en slags flukt fra virkeligheten inn i en drømmeverden, der du ikke følte deg så ensom og enslig hele tiden, sier tiltalte.

Han forteller at han har chattet med en rekke asiatiske kvinner, og at han utviklet et slags forhold til dem. De snakket sammen, og han overførte penger, for eksempel når de sa barna deres trengte klær.

– Fikk sjokkerende tilbud

Da han ville avslutte forhold, fordi det ble dyrt, fikk han tilbud om andre ting som i starten sjokkerte ham, forteller han.

Tilbudene inneholdt blant annet sex med dyr, og «show med tenåringer og barn», forteller 47-åringen. Fattigdommen han så de levde i, skapte en indre konflikt i ham, forteller tiltalte.

– Jeg takket ja til noen av tilbudene. Jeg ble dessverre litt nysgjerrig, medgir han.

Han forteller at han betalte for å se voksne mennesker ha sex, og for nakenchat, der han i ettertid skal ha blitt utpresset med trusler om at nakenvideoer av han skulle bli publisert på nett og sendt til familien hans.

– Overgrep skjedde ikke

Tiltalen inneholder punkter både om at overgrep mot barn har funnet sted, og at de «bare» har blitt simulert. Tiltalte hevder bare det siste har skjedd.

I filmene der barn var med, var det ingenting som tydet på at de ble tvunget til å gjøre noe de ikke ville, ifølge ham.

Mens politiet mener de ble utsatt for overgrep, mener tiltalte det kun var simulering. Han snakker om vann og mel som ble brukt til å simulere sæd, og ketchup til blod.

– Det var dårlig utført, nesten på grensen til komisk. Dessverre er jeg blitt klar over nå i ettertid at dette likevel er å anse som seksuelle handlinger. Jeg har medvirket til dette, og det må jeg selvsagt ta min straff for. Men det er uforståelig for meg hvordan politiet har kommet frem til at det har foregått seksuell omgang og penetrering, sier 47-åringen.

Tiltalte sier han angrer på at han gjennomførte det første politiavhøret uten advokat til stede, og hevder politibetjenten som avhørte ham stilte ledende spørsmål som endte med å inkriminere ham.

– Det er mulig jeg er pedofil

Han forklarer chattingen om overgrep mot barn med at han ble «forbannet» da lovnader om «show» han hadde betalt for ikke ble holdt, og at han «presset på for å vise hvem som var sjefen».

– Dette fortsatte jeg med, selv om jeg visste at de ikke kom til å utføre noe av det de tilbød. Hvis det faktisk hadde skjedd, og ikke bare vært fantasier, tror jeg ikke at jeg hadde klart å leve med meg selv, sier han om chattingen, som han medgir «er skrekkelig lesning».

– Alle disse chattene er bare rollespill og fantasier, gjentar han.

47-åringen medgir at han synes jenter fra 15-16- til 20-årsalderen er «stramme på de rette plassene», og «kan se unge og uskyldige ut», men sier han aldri tidligere har hatt noen dragning mot barn.

– Jeg har ikke tenkt på det før disse damene tilbød det de tilbød. Da kom en interesse og en spenning. Så det er mulig jeg er pedofil, men det er i så fall en tilstand eller legning jeg aldri har tenkt på før dette, sier tiltalte.

Klokken 11 fredag avsluttet han opplesningen av sin frie forklaring. Aktor, statsadvokat Magne Sylta, skal nå stille tiltalte spørsmål.