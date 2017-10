Nøyaktig ett år er gått siden den nå 46 år gamle mannen fra Hordaland ble pågrepet i Vest politidistrikts operasjon «Dark Room».

46-åringen ble først siktet for befatning med overgrepsmateriale mot barn, og politiet var svært sparsomme med opplysninger.

Senere ble mannen siktet for grov menneskehandel, og saken har vokst kraftig i omfang, både i antall ofre og bakmenn.

Dark Room-etterforskerne mener nå å kunne bevise at 46-åringen over flere år har overført penger til totalt over 170 personer. I retur for pengene har mannen fått se grove overgrep mot utnyttede barn på Filippinene direkteoverført på internett.

– Det er snakk om mange hundre barn, og veldig grove overgrep, sier påtaleleder i Dark Room, Janne Ringset Heltne.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks 20. november 2016 ble det kjent at minst 51 menn var involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

Mennene skal ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene var hjemmehørende i Vest politidistrikt.

Databeslaget som ble gjort, var på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet hadde per november 2016 identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en oppdatering på Dark Room-arbeidet. Der fremkom det at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep, i hovedsak utført på Filippinene.

Totalt har Vest politidistrikt per 30. mai 2017 opprettet 84 saker i Dark Room-komplekset. 37 av disse tilhører Vest politidistrikt. Resten fordeler seg på andre norske politidistrikt, mens to saker er oversendt svensk og dansk politi.

Dark Room fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut 2017.

– Veldig omfattende

Onsdag ble varetektsfengslingen forlenget med åtte uker. Årsaken er at filippinsk politi skal gjennomføre avhør av mannens kontakter.

– Det er belastende å sitte i varetekt. Han ønsker å få gjennomført straffesaken, og har måttet vente lenge på bevisopptaket på Filippinene. Men han samtykket til åtte ukers forlengelse, fordi det nå ser ut til at det vil skje, sier 46-åringens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad.

Dark Room-ledelsen har tidligere fortalt at hundrevis av filippinske barn er utsatt for overgrep på oppdrag fra nordmenn, som ifølge politiet betaler 20-50 dollar for live-overgrep mot barn ned i spedbarnsalderen.

CHAT: Eksempel på en av chattene operasjon Dark Room har avdekket. Foto: POLITIET

– Flere av sakene grenser opp mot tortur, sa politiet til NRK i vår.

Kripos bistår i etterforskningen som nå snart er avsluttet i sakene mot to norske menn. Den ene skal ha bestilt live-overgrep både fra Filippinene og andre land. Den andre er 46-åringen fra Hordaland.

– Han har betalt over 170 kontakter, så det er veldig omfattende. Disse sakene tar en del av kapasiteten vår nå, sier Heltne.

– Har ikke beviser

Filippinsk politi har også aksjonert i etterforskningen.

– Fornærmede barn ble reddet, og moren til barna fengslet, forteller Heltne.

Hun mener å kunne bevise at 46-åringen har overført penger for overgrep til Filippinene.

Jannicke Keller-Fløystad Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Mannen sier han har chattet med seksuelt innhold, men at det ikke er begått overgrep.

– Noe har han erkjent, men i hovedsak mener han politiet ikke har bevismessig dekning for siktelsen. Han sier det ikke er gjennomført overgrep, at det er mer fantasier, sier forsvarer Keller-Fløystad.

Hun påpeker at flere nordmenn har chattet med folk på Filippinene, og mener det derfor er vanskelig å bevise hvem som har bestilt eventuelle overgrep. Fordi politiet heller ikke sitter på opptak av live-overgrep, mener Keller-Fløystad det blir vanskelig for dem å bevise at de har skjedd.

Forsvareren vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere om 46-åringen erkjenner å ha overført penger til Filippinene.