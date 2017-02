Tangerås nekter å gi opp havnesjefjobben

– Vi har fått til mye på disse årene hvor jeg har ledet havnevesenet. Jeg har stor støtte hos de ansatte, de ansattes organisasjoner og veldig mange andre. Jeg skulle med glede fortsatt dette arbeidet.

Bak det rolige ansiktsuttrykket til Inge Tangerås skjuler det seg en stolthet over arbeidet i havnevesenet, men også en uforbeholden misnøye.

Havnesjefen i Bergen fikk i går beskjed om at han får sparken. Havnerådet mener han har brutt kommunens etiske regelverk, da han fikk betalt luksusreiser til Venezia og Oslo i forbindelse med den såkalte cruisedåp-saken.

– Jeg er veldig uenig i konklusjonen. Rådets beslutning kom ikke overraskende når jeg visste hvilken innstilling styret hadde levert, men like fullt er jeg grunnleggende uenig i beslutningen og grunnlaget for den, sier Tangerås.

Omstridt skipsdåp

17. mai 2015 startet det som skulle bli en av de mest omtalte sakene i nyere bergensk historie. I Vågen ble nasjonaldagen feiret noe annerledes enn vanlig – med dåpen av skipet «Viking Star».

Daværende ordfører i Bergen, Trude Drevland (H), var gudmor for skipet. Etter festen la båten ut fra havnen i Bergen med destinasjon Oslo. Om bord satt Tangerås, hans kone og Trude Drevland.

Tangerås hadde, sammen med Drevland og hennes sønn, blitt hentet med privatfly på Flesland, og fløyet til Venezia 22. juni 2014. Viking Cruises, som eier skipet som ble døpt under fyrverkeriet over Bergen 17. mai året etter, betalte for reisen.

Drevland ga seg – Tangerås vil fortsette

Politiet etterforsket Drevland og Tangerås sammen med skipsreder Torstein Hagen for korrupsjon. Etter det NRK kjenner til, innstilte politiet på tiltale mot Drevland og Tangerås, men i desember henla statsadvokaten saken på bevisets stilling.

Drevland sa tidligere i dag at hun gir seg med politikk.

Tangerås ønsker innstendig å fortsette som havnesjef.

– Jeg er absolutt forberedt på at denne saken kan bli løst rettslig, og bli behandlet av en uavhengig instans som kan vurdere saken objektivt, sier Tangerås.

DÅP: Det var en staselig skipsdåp for cruiseskipet «Viking Star» på 17. mai 2015. Trude Drevland var gudmor. Foto: Tom Guldbrandsen

Kan bli rettssak

For saken kan gå til retten. Tangerås' advokat Svein Aage Valen sier til NRK at det eneste de har fått opplyst, er at styret mener at havnedirektøren brøt kommunens etiske regelverk.

– Hvis den er like tynn som det vi leser i avisen, blir det rettssak, sier Valen.

– Jeg har ikke fått noen annen begrunnelse enn at det er brudd på de etiske retningslinjene. Det har jeg fått kort i e-post og på telefon, så jeg har ikke fått studert grunnlaget skriftlig, sier Tangerås.

Leder-ekspert mener Tangerås ikke kunne fortsette

NRK har snakket med Trond Søreide, administrerende direktør i ledelsesprogrammet AFF ved Norges Handeshøyskole. Han mener at havnestyret ikke hadde noe annet valg enn å sparke Tangerås.

– Helt uavhengig om han juridisk kunne fortsatt i stillingen, må en administrerende direktør ha tillit i sitt styre. Har man ikke det, så kan man heller ikke være en leder, sier Søreide.

Han mener at havnestyret nå får en utfordring når de skal finne en ny direktør.

– Det er krevende for en organisasjon som mister en vel ansett toppleder. Går dette endelig til oppsigelse, må de rekruttere inn en person som kan overta og ivareta de perspektivene Tangerås har hatt, nemlig å ivareta gode relasjoner internt, sier Søreide.

INTERVJU: I intervjuet med NRK forteller Tangerås om sitt syn på saken, og hvordan han ikke gir opp jobben i havnevesenet, til tross for at han nå får sparken. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Mener styret ga ham medhold

Tangerås mener at turene han fikk betalt fra rederiet Viking Cruises var fullstendig nødvendige reiser i hans virke som havnesjef.

– Reisene var helt ordinære arbeidsoppgaver for en havnedirektør, ikke bare i Bergen, men også for direktører i andre norske havner med slike arrangement, sier Tangerås.

Det mener han at styret har gitt han medhold i tidligere.

– Styret har tidligere bekreftet at begge disse reisene var nødvendige og viktige arbeidsreiser. Den eneste bemerkningen fra styret, var at de skulle sett at reisene var betalt av havnevesenet, og ikke fra rederiet. Det er også en bekreftelse på at turene har vært fullstendig uegennyttig for meg, fordi det var arbeidsreiser som skulle blitt betalt av arbeidsgiver, sier han.

Forandret styre siden suspensjonen

Men styret har forandret seg siden saken så dagens lys etter 17. mai-feiringen, i og med at det har vært et lokalvalg imellom. Havnestyret følger kommunevalgperioden, og oppnevnes av havnerådet, som blir oppnevnt av de nye by- og kommunestyrene etter kommunevalgene.

Den gamle styrelederen, Øistein Christoffersen, sa 9. juni 2015 at havnevesenet skulle betalt for jobbreisen.

– Det hadde vært greit om turen var kjent på et tidligere tidspunkt. Å bringe en snuhavn til Bergen er så stort at det helt klart ligger under havnedirektørens mandat, sa Christoffersen den gangen.

REDEGJORDE: På dette møtet, 9. juni 2015, redegjorde Inge Tangerås og daværende styreleder i havnevesenet, Øistein Christoffersen, for saken. Foto: Ole-Andre Lagmandokk / NRK

Ble ikke suspendert for etikkbrudd først

Tangerås ble ikke suspendert etter 9. juni. Suspensjonen ble først tatt ut da politiet startet etterforskning av saken. Når den ble henlagt, har pipen fått en annen lyd fra det nye styret. De ønsker å fjerne Tangerås på grunn av brudd på det etiske regelverket.

Det forstår ikke Tangerås.

– Styret fant ingen grunn til å suspendere meg på bakgrunn av det som kom frem 9. juni. De suspenderte meg da politiet kom. Likevel opprettholdt de suspensjonen da siktelsen frafalt, sier Tangerås.

Det er ikke kjent om havnestyret sitter på ny informasjon, som har ført til at de opprettholder suspensjonen, selv om det forrige styret ikke ville suspendere Tangerås.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få tak i nåværende styreleder Jan Erik Kjerpeseth. Han har ikke ønsket å kommentere saken. Kjerpeseth vil følge opp oppsigelsesvedtaket som er gjort i havnerådet.

STYRELEDER: Styreleder Jan Erik Kjerpeseth har ikke villet kommentere uttalelsene til Tangerås. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Heller ikke havnerådets leder ønsker å kommentere, og henviser til Kjerpeseth.

– Merkelig med så mye ståhei

Tangerås er overrasket over mediedekningen saken har fått.

– Arbeidet for å få snuhavnsvirksomhet i Bergen har vært så tungt forankret strategisk – både i havnevesenets strategi og sjøfartsstrategien til Bergen kommune. Når vi da lykkes med å få det til, og det kommer en stor virksomhet med Viking Cruises, så er det merkelig at det blir så mye ståhei og slike reaksjoner, på det som er et ærlig og godt arbeid fra manges side.

Han tar ingen selvkritikk på hvordan han har håndtert reisene han ble påspandert.

– Det er vanskelig å ta selvkritikk når styret har bekreftet at dette var viktige og nødvendige arbeidsreiser. Som sagt, styret bemerket at det skulle vært betalt av arbeidsgiver, og det tar jeg til etterretning, sier han.

– Som havnedirektør, kunne du ikke si at «beklager men jeg føler det er riktig at jeg betaler dette»?

– Hvis det er viktig hvem som betaler, så kan en tenke seg at dette kunne man ordnet i ettertid. Der og da var det ikke mulig å betale, hverken for meg som gjest eller andre gjester. Personlig har det ingen betydning, fordi det var en arbeidsreise. Hvis ikke rederiet hadde betalt, så hadde arbeidsgiver betalt, så det er fullstendig uegennyttig for meg, sier han.