Sykehus granskes etter sju feiloperasjoner

Leger i distriktet føler seg overkjørt av AMK-sentralene: – Frykter for pasientenes liv og helse

Leger i distriktet mener AMK ikke hører på deres vurderinger av hvor mye det haster for en pasient å fraktes til sykehus. Nå krever Nasjonalt senter for distriktsmedisin at noe gjøres for å bedre kommunikasjonen mellom de to instansene.