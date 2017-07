Stian (28) hevder kritikk av lærer førte til stryk – klaget og fikk B

Etter en hel vårs arbeid med bacheloroppgaven, fikk retorikkstudent og Kakkmaddafakka-bassist Stian Sævig seg en overraskelse da sensuren falt.

Oppgaven kom tilbake med strykkarakter.

Sensor på bacheloroppgaven var faglæreren hans, Henning Laugerud. Sævig hadde gjennom semester følt seg mislikt av Laugerud, og hadde en dårlig følelse av at nettopp Laugerud skulle være sensor.

– Det viste seg at den følelsen stemte. Jeg føler at sensoren var ganske uprofesjonell, sier Sævig.

Han klaget på karakteren. Oppgaven som først fikk F, stod det nå B på.

– Jeg er helt overbevist om at det er trynefaktor. Det er noe feil med systemet når han har et problem med meg, og gir meg stryk, sier Sævig.

Les også: Didrik avslørte at andre kan sitje heime og ta eksamenen hans

Instituttleder kan ikke huske lignende

Et hopp på fire karakterer er veldig uvanlig, ifølge Johan Myking, leder på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

– Jeg kan ikke huske en slik sak selv, sier Myking.

Ifølge student Sævig har uoverensstemmelsen bakgrunn i at han hadde kritisert undervisningen til faglæreren i forkant av bachelorinnleveringen. Senere sendte læreren en upassende e-post, ifølge Sævig.

Han kontaktet UiB og var bekymret for at uprofesjonell oppførsel skulle påvirke karakteren hans. Dette ble imidlertid instituttlederen ikke informert om.

Det er en glipp, innrømmer instituttlederen.

– På det punktet synes jeg at våre rutiner har glippet litt. Det får vi ta til etterretning og ta lærdom av.

– Hvis du hadde vært klar over dette, hadde han fått en ny sensor?

– Det kan godt hende at vi hadde ordnet komiteen på en annen måte, men det blir etterpåklokskap, og jeg kan ikke garantere det.

Selv mener faglærer Henning Laugerud at han ikke har hatt noe mot Sævig.

– Jeg synes det er en veldig alvorlig beskyldning å mene at det skulle ha influert vurdering. Det er en alvorlig sak og det er åpenbart at det har foregått noe uten mitt vitende tidligere. Det synes jeg også er veldig pussig. For meg virker det hele veldig merkelig, sier han.

BEGRUNNELSEN: Dette var begrunnelsen faglærer og sensor Henning Laugerud ga da han strøk Stian Sævigs oppgave. Oppgaven fikk senere B. Foto: Skjermdump / UiB

Studentorganisasjon krever eksterne sensorer

I dag kan bacheloroppgaver kun bli vurdert av interne sensorer. Det mener Norsk studentorganisasjon (NSO) er helt feil.

– Med utgangspunkt i slike saker, har vi politikk på at det skal være minst én ekstern sensor på eksamen, sier leder i NSO, Mats J. Beldo.

Men instituttleder Myking mener faglærere bør kunne fortsette å væra sensorer.

– Vanligvis har vi inntrykk av at faglærere er greie og håndterer rollene sine på en grei måte. Men mennesker er mennesker, så man kan håndtere ting på forskjellig måter, og ting kan oppfattes på forskjellige måter.